Victoria Ruffo pone condición para trabajar en proyecto con su exesposo, Eugenio Derbez

La reconocida actriz, Victoria Ruffo, durante su en el programa “Pinky Promise”, conducido por Karla Díaz, en el que apareció junto a su hijo, José Eduardo Derbez, fue clara sobre su postura al hablar de una posible participación en la serie “De viaje con los Derbez”. También compartió detalles íntimos de su vida familiar, su nueva etapa como abuela y la posibilidad de trabajar con su exesposo, Eugenio Derbez. ¿Ya traen algo entre manos?

Durante una de las dinámicas del programa conducido por Karla Díaz, tanto Victoria Ruffo como su hijo, José Eduardo Derbez, respondieron preguntas enviadas por el público. Una de ellas giró en torno a los rumores sobre si Victoria había sido invitada a participar en el exitoso reality familiar “De viaje con los Derbez”.

Con el sentido del humor que la caracteriza, Ruffo fue clara: “¿Qué me va a invitar? Ese no invita nada”, dijo entre risas, descartando completamente haber recibido una propuesta formal.

Victoria fue clara en señalar que no considera viable su participación: “Si yo llego a ir ahí, creo que sería un desastre, deshago todo, pero no, no me ha invitado”.

¿Qué condición puso Victoria Ruffo para trabajar junto a su exesposo Eugenio Derbez?

A pesar de señalar que no ha sido invitada para participar en el famoso reality De viaje con los Derbez, Victoria Ruffo no cerró del todo la puerta a una futura colaboración con Eugenio, revelando cuál sería su única condición: “Si me paga bien, sí. Pero como es codo, no me va a pagar bien, entonces no creo que yo vaya”.

Este comentario generó risas entre los presentes y en redes sociales, donde los seguidores de ambos actores aún recuerdan el pasado sentimental entre Ruffo y Derbez, cuya relación terminó hace más de dos décadas.

Por su parte, José Eduardo Derbez, sobre la posibilidad de reunir a sus padres en el reality, dejó claro que siempre fue más una broma que una intención real: “Nunca fue por ese rumbo. Se comentó siempre de juego o burla que fueran las mamás de todos sus hijos y yo también comenté: ‘No le va a alcanzar llevar a mi mamá’”.

Sin embargo, el actor destacó que, a pesar de no tener planes profesionales juntos, ya existió un acercamiento significativo entre sus padres. “Hubo un primer acercamiento que fue el nacimiento. Ya dejémoslo ahí, todo salió bien”, comentó en referencia a su hija, nacida recientemente.

Así es Victoria Ruffo como abuela, según su hijo José Eduardo Derbez

Lejos del drama mediático, Victoria Ruffo mostró su faceta más emotiva al hablar sobre su nueva etapa como abuela. Tanto ella como José Eduardo compartieron detalles del nacimiento de su hija y cómo se vivió el esperado reencuentro entre las dos familias en la sala de espera.

“Estaba toda la familia, creo que nada más faltó Vadhir. Verlos a todos ahí viéndola fue muy mágico”, relató José Eduardo. Por su parte, Victoria recordó con humor la experiencia: “Era una romería eso, qué bárbaro, éramos como 20 personas ahí, con la pobre de Paola (pareja de José Eduardo) recién parida, todos cargando a la niñita”.

Sobre su rol como abuela, Ruffo no ocultó su entusiasmo: “Estoy encantada de la vida, nunca pensé que fuera así. La verdad, necesitaría tenerla más conmigo porque no me la sueltan mucho”, bromeó, entre risas.

La actriz también aprovechó el momento para expresar el orgullo que siente por su hijo: “Eres lo más hermoso que tengo en mi vida, estoy muy orgullosa de ti, del bonito ser humano que eres y de lo que ahora me demuestras como papá”.

