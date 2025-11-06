¡Victoria Ruffo destapa secreto! Él es el galán que mejor la ha besado en telenovelas ¿Dardo a Eugenio Derbez?

La actriz mexicana Victoria Ruffo volvió a acaparar titulares tras su reciente participación como invitada en el programa de YouTube “Mixologando”, conducido por su hijo José Eduardo Derbez. Durante la charla, que transcurrió entre anécdotas y copas, la protagonista de múltiples melodramas recordó su paso por la telenovela ‘Victoria’, donde compartió créditos con el actor Mauricio Ochmann, destacando detalles sobre su trabajo juntos frente a las cámaras. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Victoria Ruffo dice que no sabe qué le vio a Eugenio Derbez / Redes sociales

¿En qué telenovela trabajaron juntos Victoria Ruffo y Mauricio Ochmann?

La química entre Victoria Ruffo y Mauricio Ochmann se originó en la producción “Victoria”, una producción de 2007 que se transmitió hasta agosto de 2008. Este melodrama narraba la historia de una mujer madura que enfrenta un matrimonio en crisis y, en medio de su reconstrucción personal, descubre un romance inesperado con un hombre 20 años menor, interpretado por Ochmann. La trama abordó temas como la diferencia de edades en las relaciones, el juicio social y la búsqueda de una segunda oportunidad en el amor, generando conversaciones entre el público durante su emisión.

Ambos actores protagonizaron escenas cargadas de emoción y cercanía, lo que contribuyó a que la química en pantalla destacara. Ruffo recordó durante su participación en el programa “Mixologando” que las jornadas de grabación con Ochmann fueron dinámicas y que se desarrolló una convivencia ligera y divertida detrás de cámaras. La producción se convirtió en uno de los proyectos más comentados del año, consolidando la imagen de ambos como protagonistas de historias intensas dentro del género de las telenovelas.

Victoria Ruffo y Mauricio Ochmann / Redes sociales

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre Mauricio Ochmann?

Durante la conversación, José Eduardo Derbez lanzó una pregunta a su mamá Victoria Ruffo que detonó la revelación:

“¿Buen actor y pésimo besador o pésimo actor y buen besador?”. José Eduardo Derbez

La actriz respondió que ha tenido la fortuna de trabajar con profesionales que sobresalen en ambos aspectos. Minutos después, cuando el conductor mencionó específicamente a Mauricio Ochmann, Ruffo no dudó en confirmar que se sentía cómoda trabajando con Ochmann, incluso refiriéndose a él como un “niñote” debido a la dinámica que mantenían entre escenas. La actriz recordó con humor que, durante ensayos, el actor le cantaba fragmentos como “eres tú, el príncipe azul”, detalle que le causaba gracia por el contraste entre la letra y su diferencia de edades. A pesar del tono ligero de la anécdota, reiteró que el actor “besa bien” y añadió que su trato era amable y divertido.

“Besa bien, pero aparte me cae rebien, porque aparte es un niñote, yo tenía escenas con él en donde nos poníamos a bailar; bueno evidentemente, yo soy una mujer mayor que él, pero cuando ensayábamos, en vez de cantarme algo romántico, me cantaba ‘Eres tú el príncipe azul, que yo soñé’ Es como si de veras estuviera con un niño.” Victoria Ruffo

Al escucharla, José Eduardo reaccionó con sorpresa mientras señalaba la sonrisa de su madre al hablar del tema. Ruffo mantuvo su postura y reiteró su buena experiencia profesional con él. La actriz dijo que, para ella, un buen compañero de escena puede ser excelente actor y, a la vez, desarrollar adecuadamente las escenas románticas.

¿Qué relación existe entre Mauricio Ochmann, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

Un aspecto que generó curiosidad en redes fue la conexión indirecta entre los protagonistas de esta historia y el comediante Eugenio Derbez, expareja de Ruffo y padre de José Eduardo. Mauricio Ochmann estuvo casado con la actriz y conductora Aislinn Derbez, hija del comediante. De ese matrimonio nació su hija.

Este vínculo familiar fue mencionado durante la conversación, reconociendo que Ochmann llegó a ser cuñado de Derbez durante el matrimonio con Aislinn. Aunque la entrevista giró en torno a experiencias laborales frente a cámara, la relación familiar paralela aportó contexto adicional al desarrollo del tema.

