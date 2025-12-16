Victoria Ruffo defiende a Eugenio Derbez, ante críticas por su reacción a la muerte de Gabriela Michel

La reciente muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, y ex de Eugenio Derbez, conmocionaron al mundo del entretenimiento mexicano. En medio de esta tragedia, el comediante ha sido objeto de críticas debido a su reacción pública ante la pérdida de la madre de su hija. Mientras algunos usuarios de redes sociales lo acusaban de insensibilidad, otros defendían su derecho a gestionar el dolor a su manera, ese fue el caso de Victoria Ruffo, que defendió a Eugenio de todo el escrutinio público. ¿Qué dijo?

¿Cómo reaccionó Eugenio Derbez a la muerte de Gabriela Michel, madre de su hija, Aislinn Derbez?

Cuando la noticia sobre la muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, se dio a conocer el lunes 24 de noviembre a través de redes sociales, Eugenio Derbez realizó una transmisión en vivo por Instagram durante los Premios Emmy. El actor, que estaba acompañado de su esposa, Alessandra Rosaldo, mostró algunos momentos del evento y su interacción con diversas celebridades presentes.

Mientras expresaba lo feliz y honrado que se sentía por estar allí, la transmisión comenzó a inundarse de comentarios preguntando si era cierto que su ex, Gabriela Michel, había fallecido. A pesar de las preguntas, Eugenio y su esposa decidieron ignorar los mensajes y continuaron transmitiendo como si nada estuviera ocurriendo.

En un momento, Derbez terminó abruptamente la transmisión, no sin antes despedirse de sus seguidores. Este hecho generó gran controversia en las redes sociales. Mientras algunos defendían que el actor estaba participando en un evento importante y no era el lugar para hablar sobre la tragedia, otros lo criticaron por considerarlo “insensible”.

Tras el anuncio de la muerte de la madre de Aislinn, Derbez publicó un mensaje en Instagram en el que expresó su amor y apoyo a su hija: “Siempre contigo. Te amo Aislinn”.

En vivo de Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre la reacción de Eugenio Derbez, a la muerte de su ex, Gabriela Michel?

La actriz mexicana Victoria Ruffo, quien recientemente vivió la pérdida de su propia madre, Guadalupe Moreno, en 2023, se solidarizó con Aislinn Derbez tras la muerte de Gabriela Michel, quien murió el pasado 24 de noviembre. En una entrevista con la prensa, Ruffo compartió su experiencia personal y ofreció palabras de consuelo a la hija de Eugenio Derbez.

“ Yo no he hablado con ella, pero, por medio de las cámaras le mandé un, un mensaje de solidaridad y de... pues de que ojalá encuentre resignación pronto, porque perder una mamá es bien difícil ”, dijo Ruffo.

El actor enfrentó una ola de críticas en plataformas como X, donde muchos le reprocharon no mostrar una actitud más seria o triste ante la tragedia, por lo que Ruffo aseguró que todo el “hate” fue desmedido:

La muerte de la mamá pues loas agarró a todos desprevenidos, no era de esperarse, aparte muy joven. digo, no, se pasan. Victoria Ruffo

Recientemente, se pudo ver a Aislinn Derbez en un retiro espiritual, como parte de su manera de poder sobrellevar el duelo.

Victoria Ruffo sale en defensa de Eugenio Derbez / YT: Imagen Entretenimiento

¿Quién fue Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, y cuál fue su trayectoria?

Gabriela Michel, además de ser la madre de Aislinn Derbez, fue una destacada actriz de doblaje, conocida por dar vida a personajes como Samantha Jones en Sex and the City y la Reina Clarion en Tinker Bell, entre otros.

Desde su juventud, Gabriela se formó en actuación y danza en Bellas Artes, donde conoció a Eugenio Derbez. A lo largo de su carrera, logró consolidarse como una profesional en el doblaje, prestando su voz a personajes que se convirtieron en verdaderos íconos.



Samantha Jones (Kim Cattrall) – “Sex and the City” (temporadas 1–3)

Reina Clarion – Saga “Tinker Bell” / “Campanita”

Primavera – “La bella durmiente” (redoblaje) y “Princesita Sofía”

Georgia Jones – “A todo ritmo” / “Step Up: The Streets” (versión para México)

Madame Leota – “La mansión embrujada” (voz de Jennifer Tilly)

Tina Harwood (Kim Cattrall) – “Sueños sobre hielo”, “Sexual Intelligence”

Madre Naturaleza – “Santa Cláusula 2" y “Santa Cláusula 3".

También desempeñó el rol de directora de escena en el programa En familia con Chabelo y, junto a Eugenio Derbez, fue cofundadora de la Escuela de Actuación y Danza Derbez-Michel, donde formó a reconocidos talentos como Lorena Herrera y Rodrigo Vidal.

