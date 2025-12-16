Muere querida actriz de serie policiaca a los 45 años tras luchar contra terrible enfermedad

Una actriz recordada por su trabajo en las series NCIS: Los Ángeles y McLeod’s Daughters murió a los 45 años de edad, lo que generó sorpresa y reacciones entre seguidores de la producción y del público que la identificó por su trabajo en televisión.

Te contamos de quién se trata y todos los detalles de su trayectoria. La muerte de la actriz dejó del luto al mundo del entretenimiento.

No te pierdas: Cineasta mexicano y productora mexicana fueron asesinados, al igual que Rob Reiner: ¿A manos de su hijo?

Actriz de NCIS: Los Ángeles murió. Te contamos todos los detalles. / Foto: Redes sociales

¿Qué actriz reconocida por su trabajo internacional murió?

La familia de la actriz australiana Rachael Carpani dio a conocer su fallecimiento a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que informó que la intérprete murió de manera inesperada pero en paz.

En el mensaje, sus padres, Tony y Gael Carpani, señalaron que la actriz falleció durante la madrugada del domingo 7 de diciembre, y pidieron respeto y privacidad para atravesar este momento. También precisaron que los servicios funerarios se realizarán de forma privada, únicamente con familiares y amigos cercanos, y que no se emitirán más declaraciones.

No te pierdas: Muere querido actor y productor mexicano, a los 72 años; ¿Quién fue Juan José Zerboni?

Muere Rachael Carpani, actriz de NCIS: Los Ángeles: qué le pasó y por qué marcó a toda una generación. / Foto Redes sociales

¿De qué murió la actriz Rachael Carpani?

La familia explicó que Rachael Carpani murió tras una larga batalla contra una enfermedad crónica, sin detallar públicamente el padecimiento específico. De acuerdo con el texto original, la actriz “falleció de manera pacífica” luego de enfrentar esta condición de salud durante un periodo prolongado, información que fue compartida con la intención de aclarar las circunstancias de su muerte y evitar especulaciones.

Asimismo, los familiares informaron que el funeral se llevará a cabo como un evento estrictamente privado, programado para el viernes 19 de diciembre, reiterando su solicitud de privacidad en este momento difícil y confirmando que no habrá comunicados adicionales más allá de lo ya expresado.

“Con gran tristeza, Tony y Gael Carpani anuncian que su hermosa hija, la querida actriz australiana Rachael Carpani, falleció de manera inesperada pero en paz tras una larga batalla contra una enfermedad crónica, en las primeras horas del domingo 7 de diciembre. El funeral será un evento privado, que se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre con familiares y amigos cercanos. La familia solicita privacidad en este momento tan difícil y no hará más declaraciones”, destacó la familia de la actriz.

No te pierdas: Rob Reiner y su esposa Michele aparecen muertos en su mansión de Los Ángeles: ¿Ya hay un sospechoso?

La actriz Rachael Carpani murió tras enfrentar una enfermedad crónica. Conoce los detalles y su legado en series de televisión. / Foto: Redes sociales

¿Quién Rachael Carpani, actriz que murió?

Rachael Carpani fue una actriz australiana cuya trayectoria quedó ligada a la televisión, tanto en su país natal como en Estados Unidos. Nacida en Sídney el 24 de agosto de 1980, alcanzó reconocimiento internacional gracias a su interpretación de Jodi Fountain en McLeod’s Daughters, una de las series más emblemáticas de la televisión australiana. Entre 2001 y 2009 formó parte central del elenco, participando en 179 episodios, un trabajo que la consolidó como uno de los rostros más identificables de la producción y que marcó una etapa clave en su carrera.

Tras dejar la serie, Carpani decidió ampliar su camino profesional fuera de Australia y se trasladó a Estados Unidos. Antes de ello, ya había participado en proyectos como la película Hating Alison Ashley, protagonizada por Delta Goodrem, y en un episodio del drama médico All Saints. En 2008 interpretó a la reportera Susan Shapiro en la serie Scorched, mostrando su versatilidad en distintos géneros televisivos.

Su incursión en la industria estadounidense incluyó apariciones en series como Cane y NCIS: Los Ángeles, donde dio vida a Amy en uno de los episodios de la sexta temporada. También participó en el piloto Law Dogs para CBS, junto a Janeane Garofalo, aunque el proyecto no fue llevado a pantalla. Más adelante, tuvo un papel recurrente en The Glades como Heather Thompson y, en 2011, encabezó la serie Against the Wall interpretando a la detective Abby Kowalski, producción que concluyó ese mismo año tras su cancelación.

Además de su trabajo actoral, Rachael Carpani fue una figura visible en campañas publicitarias, destacando como una de las caras de Telstra Next G Network.

No te pierdas: ¿De qué murió Gus Rodríguez, conductor de Nintendomanía? La verdad sobre su enfermedad y el emotivo mensaje