¿De qué murió Gus Rodríguez, conductor de Nintendomanía? La verdad sobre su enfermedad y el emotivo mensaje

El mundo gamer y el entretenimiento en México despidieron en 2020 a uno de sus pioneros más influyentes: Gustavo “Gus” Rodríguez. Su fallecimiento marcó un antes y un después para miles de seguidores que crecieron con Nintendomanía, el primer programa que llevó los videojuegos a la televisión abierta de forma masiva. La noticia provocó una ola de mensajes y homenajes que mostraron el cariño que despertó a lo largo de su carrera.

Te puede interesar: Eugenio Derbez revela razón por la que Aislinn Derbez fue hospitalizada: “Estaba con un poco de miedo”

Gus Rodríguez / Facebook

¿De qué murió Gus Rodríguez y qué enfermedad tenía?

En octubre de 2019, Gus Rodríguez recibió un diagnóstico que cambió el rumbo de su vida: un cáncer de pulmón poco común llamado mesotelioma. Su hijo Javier explicó que esta enfermedad es considerada extraña y no relacionada con el tabaquismo, pues el conductor no era fumador. El mesotelioma causó la pérdida de un pulmón y deterioro muscular, lo que afectó su condición física con rapidez.

Durante los meses siguientes, Rodríguez continuó en tratamiento, acompañado por su familia y amigos. Su círculo cercano informó que la enfermedad mermó su fuerza y le dificultó actividades cotidianas. A pesar del avance del padecimiento, se mantuvo cercano a su público a través de mensajes y las muestras de apoyo que recibía constantemente.

La noticia de su muerte fue confirmada el 11 de abril de 2020. Eugenio Derbez lo despidió con un mensaje emotivo en redes sociales, recordando los años de trabajo conjunto y la creatividad que aportó al desarrollo de personajes icónicos.

Te puede interesar: Aislinn Derbez y su estado de salud actual, hoy 11 de diciembre: Su hermano, Vadhir Derbez, la cuida en cama

Gus Rodríguez / Facebook

¿Cuál fue la última voluntad de Gus Rodríguez?

Uno de los aspectos que más conmovió al público tras su fallecimiento fue su deseo final. De acuerdo con su familia, Gus Rodríguez pidió ser cremado y que sus cenizas fueran esparcidas en el Santuario de las Luciérnagas en Nanacamilpa, Tlaxcala, un lugar que significaba paz para él. Este último adiós se realizó cumpliendo su voluntad.

Además, compartió un mensaje que sus allegados hicieron público después de su muerte. En él, solicitaba que quienes lo recordaran hicieran una buena acción por alguien que lo necesitara, ya fuera un niño, un paciente de hospital o cualquier persona vulnerable. Su petición no buscaba crear una cadena de favores, sino un gesto sencillo en su honor.

Este mensaje se volvió viral en redes sociales, pues mostraba la importancia que, durante su vida, dio a la solidaridad y el apoyo hacia los demás. Su familia destacó que era coherente con su forma de ser y la manera en que se relacionaba con colegas, amigos y seguidores.

Te puede interesar: Muere atropellada querida actriz, a los 60 años; aseguran que presintió su muerte

Nintendomanía / Facebook Captura de pantalla

¿Cuál es el legado de Gus Rodríguez en la televisión y la cultura gamer?

La trayectoria de Gus Rodríguez dejó una marca profunda en varias generaciones. En los noventa, se convirtió en una figura clave para introducir la cultura gamer al público mexicano a través de Nintendomanía (1994-2000) y la revista Club Nintendo. En una época sin internet masivo, sus explicaciones, reseñas y estilo cercano marcaron el inicio de la divulgación de videojuegos en el país.

Más allá de su influencia gamer, fue un guionista y productor prolífico. Trabajó por décadas junto a Eugenio Derbez en proyectos como Al derecho y al Derbez y La familia P. Luche, donde participó en la creación de personajes como el profesor Armando Hoyos.

Tras su muerte, colegas, comediantes y figuras del entretenimiento expresaron sus condolencias y reconocieron su aportación a la televisión mexicana. Miles de gamers también lo homenajearon, recordando que fue una de las voces que definió la manera en que se hablaba de videojuegos en México.

Te puede interesar: Muere autora bestseller de Locas por las compras tras una lucha contra el cáncer cerebral