Muere icónico actor de ‘Pulp fiction’ y ‘La máscara’: lo hallan sin vida en su departamento; esto sabemos

Un actor icónico, famoso por dar vida a algunos de los villanos más perturbadores de la pantalla grande, fue hallado sin vida en su departamento en Nueva York, desatando conmoción, sorpresa y muchas preguntas.

¿Qué actor de La máscara y Pulp fiction murió y por qué su fallecimiento impactó a Hollywood?

La tarde del 13 de diciembre se dio a conocer la muerte de Peter Greene, intérprete estadounidense que dejó una huella profunda en el cine de los años 90 gracias a su habilidad para dar vida a personajes oscuros, violentos y psicológicamente perturbadores.

Peter Greene se convirtió en un rostro inolvidable para los cinéfilos por su papel como Zed en Pulp fiction, la icónica película dirigida por Quentin Tarantino, y por encarnar al villano Dorian Tyrell en La máscara, donde compartió créditos con Jim Carrey y Cameron Diaz. Aunque muchas veces fue encasillado como antagonista, su presencia en pantalla siempre generaba impacto.

La muerte de Peter Greene no solo sorprende por lo inesperado del hallazgo, sino porque se trata de un actor que, aunque no siempre fue protagonista, se volvió fundamental en algunas de las películas más influyentes de su generación

¿Cómo se confirmó la muerte de Peter Greene, actor de ‘Pulp fiction’ y ‘La máscara’?

La confirmación oficial llegó de la voz de Gregg Edwards, quien fue mánager de Peter Greene durante aproximadamente una década. Edwards habló con el diario The New York Post, medio que dio a conocer los primeros detalles del caso.

“Un tipo estupendo… Sin duda, uno de los grandes actores de nuestra generación. Tenía un corazón enorme. Lo voy a extrañar. Era un gran amigo”. Gregg Edwards

De acuerdo con la información difundida, el cuerpo del actor fue encontrado la tarde del viernes 12 de diciembre en su departamento ubicado en el Lower East Side de Nueva York. Elementos de la policía acudieron al lugar alrededor de las 3:25 de la tarde, tras recibir un reporte.

Al ingresar al inmueble, los oficiales localizaron a Peter Greene inconsciente. A pesar de los intentos por auxiliarlo, fue declarado muerto en el sitio. Las autoridades señalaron que no existen indicios inmediatos de un delito, por lo que, hasta ahora, no se maneja la hipótesis de una muerte violenta.

¿De qué murió Peter Greene, actor de Pulp fiction y La máscara?

Hasta ahora, la causa de muerte de Peter Greene no ha sido confirmada oficialmente. Ni su exmánager ni las autoridades han ofrecido información concluyente sobre qué provocó el fallecimiento del actor.

Según fuentes policiales citadas por The New York Post, no se encontraron signos de violencia ni elementos que apunten a un crimen. Sin embargo, será el informe forense el que determine si la muerte fue por causas naturales, algún padecimiento previo o una situación médica inesperada.

¿Quién fue Peter Greene y por qué marcó al cine de los años 90?

Peter Greene nació el 8 de octubre de 1965 en Nueva Jersey, Estados Unidos, y su vida estuvo lejos de ser sencilla. De acuerdo con información del The New York Times, tuvo una adolescencia complicada: huyó de casa a los 15 años y llegó a vivir en las calles.

Tras enfrentar problemas personales y de adicciones, encontró en el teatro una vía de reconstrucción. Comenzó su carrera actoral a los 25 años, y desde ese momento desarrolló un estilo interpretativo intenso, crudo y profundamente psicológico.

Aunque su papel más recordado es el de Zed en Pulp fiction (1994), también brilló como el villano principal en La máscara (1994). A lo largo de su carrera participó en más de 40 películas y series, trabajando con directores como Quentin Tarantino, Oliver Stone y Guy Ritchie.

Además, formó parte de producciones televisivas como Chicago P.D. y Hawaii Five-0, y fue ampliamente reconocido por su actuación en Clean, Shaven, considerada una de sus interpretaciones más poderosas por la crítica especializada.