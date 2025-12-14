AB Quintanilla se rompe tras la muerte de su padre y revive el dolor por Selena: “Esto me golpea diferente”

La familia Quintanilla vuelve a enfrentar el luto. A casi tres décadas del asesinato de Selena Quintanilla, una nueva tragedia sacude al clan que construyó uno de los legados más grandes de la música latina. Esta vez, la muerte es la del patriarca: Abraham Quintanilla Jr., padre de la Reina del Tex-Mex, quien falleció a los 86 años.

La noticia fue confirmada por su hijo, Abraham “AB” Quintanilla III, productor, músico y líder de Kumbia kings y Kumbia all starz, a través de un breve pero contundente mensaje en redes sociales. Sin entrar en detalles, el artista dejó claro que el golpe emocional es profundo y distinto a todo lo que había vivido antes.

“Con el corazón lleno de tristeza les hago saber que mi padre falleció hoy”, escribió AB Quintanilla, desatando una ola inmediata de reacciones, mensajes de apoyo y condolencias por parte de fans de Selena, colegas de la industria musical y seguidores de la dinastía Quintanilla.

¿De qué murió Abraham Quintanilla Jr., padre de Selena Quintanilla?

Aunque la familia decidió manejar el tema con discreción, en las últimas horas comenzaron a circular versiones sobre la causa de muerte de Abraham Quintanilla Jr. De acuerdo con información compartida por la periodista Mandy Fridmann, del portal Las Top News, el padre de Selena enfrentaba varios problemas de salud desde hace tiempo.

Según la comunicadora, don Abraham “luchaba contra la presión alta y la diabetes”, padecimientos que con el paso de los años habrían deteriorado su condición física. Esta situación habría derivado en complicaciones mayores que terminaron por cobrarle la vida.

“Todo indica que habría tenido un ataque cardiaco que le provocó posteriormente la muerte”, reveló la periodista, subrayando que se trataría de causas naturales asociadas a su estado de salud y a su edad avanzada.

Muere Abraham Quintanilla, papá de Selena. / x

En ese mismo sentido, reportes iniciales señalaron que un médico forense del condado de Nueces, en Texas, confirmó al medio estadounidense TMZ que recibió la notificación del fallecimiento de Abraham Quintanilla Jr., pero no asumió jurisdicción. Esto significa que no se abrió ninguna investigación, ya que no existían indicios de trauma, violencia o delito.

De acuerdo con esa información, todo apunta a que el padre de Selena murió por causas naturales. El cuerpo fue entregado a los servicios funerarios para los preparativos correspondientes, mientras la familia atraviesa el duelo en la más estricta intimidad.

Abraham Quintanilla, padre de Selena

¿Qué dijo AB Quintanilla al comparar la muerte de su padre con la pérdida de Selena?

Horas después de confirmar el fallecimiento, AB Quintanilla decidió abrir su corazón con un mensaje mucho más extenso y emocional. En él, no solo despidió a su padre, sino que inevitablemente recordó el momento más oscuro de su vida: el asesinato de su hermana Selena Quintanilla.

“Perder a ‘SELENA’ hace 30 años sigue siendo una lucha diaria para mí… Pero perder a mi papá me golpea de manera diferente”, escribió el músico, dejando claro que ambas pérdidas ocupan lugares distintos pero igualmente dolorosos en su historia personal.

En su despedida, AB Quintanilla destacó el carácter fuerte de su padre y la influencia decisiva que tuvo en su formación artística y personal. “Me sentí seguro sabiendo que su amor y guía siempre estuvieron disponibles cuando más los necesitaba y ahora ya no podré tenerlos”, expresó.

El músico no ocultó que Abraham Quintanilla era una figura dura, pero necesaria.

“Él era un hueso duro de roer, ¡¡¡pero en este negocio hay que serlo!!! Él nos enseñó a SELENA y a mí eso desde el principio” AB Quintanilla

Suzette Quintanilla, hermana de Selena, aún no se pronuncia públicamente tras la muerte de su padre. / IG

¿Cómo afectó a AB Quintanilla que la muerte de su padre coincidiera con su cumpleaños?

Uno de los detalles más desgarradores del mensaje fue la coincidencia de la muerte de Abraham Quintanilla con el cumpleaños de su hijo. Para AB, esta fecha quedará marcada para siempre por el dolor.

“Hoy siento que mi corazón está destrozado en un millón de pedazos… La vida es tan injusta… Hoy es mi cumpleaños y ahora, por el resto de mi vida, algo trágico que sucedió hoy… Perder a mi padre” AB Quintanilla

El productor también extendió su dolor hacia su madre, Marcella Quintanilla, quien primero tuvo que enfrentar la pérdida de su hija Selena y ahora la de su compañero de vida. Como homenaje final, el músico recordó la canción “La vida de un genio”, tema que escribió especialmente para su padre cuando aún estaba vivo. “Me alegra que la haya escuchado y gracias @jonseda por hacer los honores de cantar esta canción… Mi papá realmente fue un genio y lo extrañaré enormemente”, concluyó AB Quintanilla.

Hasta ahora sigue sin darse a conocer homenajes póstumos a Abraham Quintanilla.