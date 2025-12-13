Muerte de Abraham Quintanilla, padre de Selena: así reaccionan celebridades pero ¿Qué dijo Suzette?

La dinastía Quintanilla se viste de luto luego de darse a conocer la muerte de Abraham Quintanilla, padre de Selena Quintanilla; el fandom se volcó en pésames y ojo, muchos preguntan: ¿y Suzette?

Abraham Quintanilla, padre de Selena

¿Cómo se dio a conocer la muerte de Abraham Quintanilla en Instagram y qué dijo A.B.?

La confirmación llegó en Instagram con una imagen de Abraham y la canción “Cien años”, Pedro Infante. A.B. escribió: “Con el corazón destrozado les hago saber que mi padre falleció hoy”, gesto que desató miles de mensajes y reacciones en la comunidad de fans y artistas que siguen el legado de Selena Quintanilla y de la familia Quintanilla.

Hasta ahora la familia no ha revelado la causa de muerte de Abraham Quintanilla. Sin embargo, TMZ cita fuentes del condado de Texas para indicar que el forense no asumió jurisdicción y que no habría indicios de trauma o delito, lo que sugiere causas naturales vinculadas a la edad. Estas versiones se presentan como reportes.

¿Cómo reaccionaron los famosos ante la muerte de Abraham Quintanilla, padre de Selena?

En la publicación de A.B. Quintanilla brotaron mensajes de figuras del regional y del pop latino. Entre los comentarios que circularon, destacan estos textos



Bobby Pulido : “Siento mucho tu pérdida hermano. Siempre fue genial hablar con él sobre la industria de la música. Tenía algunas grandes historias del pasado y fuertes opiniones sobre el futuro. Qepd”

: “Siento mucho tu pérdida hermano. Siempre fue genial hablar con él sobre la industria de la música. Tenía algunas grandes historias del pasado y fuertes opiniones sobre el futuro. Qepd” DJMaverick : “Siento mucho tu pérdida, el amor de tu padre y los recuerdos que compartiste siempre serán parte de ti.”

: “Siento mucho tu pérdida, el amor de tu padre y los recuerdos que compartiste siempre serán parte de ti.” Raymix : “Mis condolencias amigo. Que EPD tu señor padre”

: “Mis condolencias amigo. Que EPD tu señor padre” Rafa Balderrma: “Gran legado en gloria está Don Abraham. #pazybien para todos ustedes Mi AB

¿Por qué el silencio de Suzette Quintanilla tras la muerte de su padre ha generado rumores?

Mientras los mensajes de condolencia no dejaron de llegar, hubo un detalle que no pasó desapercibido entre los usuarios de redes sociales: Suzette Quintanilla, hermana de A.B. y de Selena, no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de su padre.

Hasta el momento, Suzette Quintanilla no ha compartido ningún mensaje, historia o publicación relacionada con el fallecimiento de Abraham Quintanilla en ninguna de sus redes sociales oficiales. Esta ausencia de palabras generó preguntas ¿no tenían una buena relación?

Para muchos seguidores del legado Quintanilla, la falta de un mensaje público resulta llamativa, especialmente considerando la relevancia familiar y mediática del acontecimiento. Sin embargo, otros recuerdan que cada proceso de duelo es distinto y que no todas las pérdidas se viven de manera pública.

Suzette y Selena Quintanilla

¿Quién es Suzette Quintanilla y cómo mantiene vivo el legado de Selena?

Suzette Quintanilla es la hermana mayor de Selena y A.B. Quintanilla, reconocida por haber sido la baterista del grupo familiar “Selena y Los dinos”, pieza clave en la consolidación del género Tex-Mex. Nació en Lake Jackson, Texas, y desde muy joven acompañó a Selena en su carrera musical, tocando la batería en presentaciones y giras que llevaron a la banda al éxito internacional. Tras la trágica muerte de Selena en 1995, Suzette decidió retirarse de los escenarios, pero se mantuvo activa en la industria musical como parte de la empresa familiar Q Productions, encargada de preservar el legado de la Reina del Tex-Mex.

Actualmente, Suzette Quintanilla es directora ejecutiva de Q Productions y ha trabajado en proyectos que mantienen viva la memoria de Selena, como el museo en Corpus Christi y la serie “Selena: The Series” en Netflix, donde participó como productora ejecutiva para garantizar la autenticidad de la historia. Además, es una figura muy cercana a los fans, compartiendo recuerdos y homenajes en redes sociales. Su papel ha sido fundamental para que el legado de Selena siga vigente, convirtiéndose en una representante del orgullo latino y de la música tejana.