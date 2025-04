Yolanda Saldívar plantó a Pati Chapoy: la citó para una entrevista y se echó para atrás en el último momento

A 30 años del asesinato de Selena Quintanilla, una anécdota inédita sobre la cobertura del caso ha salido a la luz. La periodista Martha Figueroa reveló en su nuevo canal de YouTube que Pati Chapoy estuvo a punto de obtener una exclusiva con Yolanda Saldívar, la mujer condenada por quitarle la vida la ‘Reina del Tex-Mex’. Sin embargo, todo se vino abajo en el último minuto.

“Estaba trabajando en TV Azteca. Me tocó ir a cubrir todo eso. Me tocó ver la habitación donde murió Selena, la oficina del papá, la disquera, la boutique, el cementerio…”, compartió Figueroa sobre su experiencia en Corpus Christi, Texas, tras la tragedia que sacudió al mundo de la música latina.

La periodista detalló que, en un segundo viaje, regresó a Texas con Pati Chapoy, quien tenía en mente una entrevista exclusiva con Yolanda Saldívar, entonces ya presa por el crimen. Todo parecía marchar bien, hasta que llegó una sorpresiva negativa de último momento.

“Pati quería entrevistarla. Le habían dicho que sí. Volamos a San Antonio. Nos recogieron el abogado de Yolanda y otro cuate. Nos llevaron en coche hasta la prisión… Las dos íbamos agarradas porque el tipo manejaba rapidísimo”, recordó.

Yolanda Saldívar se arrepiente y cancela entrevista con Pati Chapoy

Sin embargo, al llegar a la entrada del penal, recibieron una noticia inesperada: “Que a la mera hora había decidido que siempre no quería dar la entrevista. Que porque no, siempre no quiso darle la entrevista a Pati”.

La anécdota no termina ahí. Martha Figueroa contó que, tras el intento fallido, recibieron una curiosa invitación por parte de la familia de Saldívar: “Nos querían hacer una barbacoa de hoyo, allá en Texas, pero Pati no come carne… y yo pensé: ‘¿Y si me envenenan?’, porque qué tal si creen que soy amiga de Selena… Así que dije: ‘No, mil gracias’”.

Al poco tiempo, salió en televisión una entrevista de Yolanda Saldívar con María Celeste Arraras: “No se nos hizo. La que se llevó la entrevista fue María Celeste Arrarás”,dijo Figueroa

¿Por qué Yolanda Saldívar rechazó entrevista con Pati Chapoy?

Aunque Yolanda Saldívar no explicó públicamente por qué canceló la entrevista con Pati Chapoy, Martha Figueroa compartió que, en su opinión, la decisión pudo haber estado motivada por algún acuerdo exclusivo con otro medio. La periodista cree que es posible que Saldívar haya recibido una oferta más atractiva, quizá económica que la llevó a retractarse en el último momento.

Tiempo después, la entrevista que finalmente concedió fue a María Celeste Arrarás, comunicadora que no solo logró hablar con la exmánager de Selena, sino que más adelante publicó un libro: ‘El secreto de Selena’ y produjo una serie homónima basada en dicha conversación. La serie producida en 2018 contó la actuación estelar de Maya Zapata.

