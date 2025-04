Pati Chapoy pide que dejen en paz a Maribel Guardia y aconseja a Imelda: “Ojalá ya te quedes quieta”

El viernes pasado, Maribel Guardia públicamente habló de que ha recibido amenazas y responsabiliza a la mamá de su nieto, Imelda Tuñón. Al día siguiente, a Imelda le llegaron amenazas y las publicó en sus historias de Instagram.

Al respecto, Imelda Tuñón admitió haberle dicho “bruja”, pero negó rotundamente haberla amenazado. En medio de los señalamientos, Tuñón quiso dejar clara su postura y reveló que, lejos de ser la agresora, también ha sido víctima de amenazas.

“Luego me empiezan a amenazar de otros números, sobre todo cuando expongo a la persona que lo hace. Ya había recibido amenazas y no las hice públicas, porque no eran tan graves como esta, pero, sobre todo, porque Maribel no había dicho que yo la amenazaba. La verdad, no tengo por qué hacerlo”, explicó.

Imelda Tuñón comparte el último mensaje que envió a Maribel Guardia

La cantante difundió capturas de pantalla de una supuesta conversación con la actriz costarricense, en un intento por defenderse de las acusaciones que la señalan de haber lanzado amenazas. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, el contenido del chat ha encendido aún más la polémica.

“Maribel, déjanos en paz, deja de pedir la custodia que no es tuya. Por respeto a ti he dicho que sí se acuerda de ti José Julián, cuando la realidad es que no. Las dos veces que te mencionó fue para decirme que si te lo volverías a llevar. Se despierta por las noches llorando, diciéndome que sueña que nos separan; si en lugares públicos se me acerca gente, llora también. Me dice que todos los días soñaba conmigo y que le pidió a Dios que pudiéramos volver a vernos”, señala Garza Tuñón.

La reciente divulgación de una conversación entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia ha desatado una fuerte controversia. Sin embargo, para Pati Chapoy, la actitud de Garza Tuñón ha cruzado una línea. Durante la emisión de Ventaneando este lunes, la periodista no dudó en lanzar una crítica feroz a la cantante, destacando que sus acciones no hacen más que complicar aún más la ya tensa relación con su suegra.

Chapoy expresó que, lejos de buscar una resolución, Garza Tuñón solo está avivando el fuego con sus intervenciones públicas, alimentando aún más el odio en las redes sociales.

Pati Chapoy manda mensaje a Imelda Tuñón y pide un alto a los ataques contra Maribel Guardia

“Todo mundo se mete a opinar cuando no deben hacerlo. Bastantes problemas tienen ambas para que sigan aventándole leña al fuego”, declaró Pati con tono firme, la conductora también le dio un consejo a Imelda.

“En el caso de Imelda, ojalá ya te quedes quieta, ya no hagas eso. Confía en que todo se resuelva con tu abogado y asunto arreglado… porque la parte que tiene Imelda se va a llevar mucho tiempo”. Pati Chapoy

Además, Pati Chapoy no pasó por alto el acoso digital que ha sufrido Maribel Guardia, pidiendo que se detengan los ataques hacia la actriz, quien solo busca lo mejor para su nieto.

“En el caso de Maribel, déjenla en paz, por favor, lo único que ha hecho es tratar de arreglar las cosas por su nieto”. Pati Chapoy

Finalmente, respecto a la amenaza de Garza Tuñón de difundir más pruebas a su favor, Pati fue tajante:“ Ay, no le creo más”. Con estas declaraciones, Pati Chapoy no solo defendió a Maribel Guardia, sino que también dejó claro que no confía en las más recientes declaraciones de Imelda Tuñón.

