Maribel Guardia defiende a su esposo tras señalamientos de falsificar testamento de Julián y denuncia amenaza

En medio de un torbellino mediático, Maribel Guardia ha alzado la voz para poner límites y dejar en claro su versión de los hechos. La artista costarricense-mexicana enfrenta no solo cuestionamientos sobre la autenticidad del testamento de su fallecido hijo Julián Figueroa, sino también una serie de amenazas que han afectado directamente su tranquilidad y seguridad personal. En sus propias palabras, Maribel confesó sentir miedo incluso dentro de su propio hogar.

La nueva disputa legal gira en torno a la validez del testamento donde se nombra al hijo de Julián Figueroa, como heredero universal. A pesar de que para Maribel este documento tiene lógica y representa la voluntad de su hijo, Imelda y sus abogados han insistido en es falso. Además, se ha insinuado que su esposo, Marco Chacón, habría tenido comportamientos violentos con Julián, algo que ella desmiente con firmeza.

Maribel Guardia y su esposo Marco Chacóncontrajeron matrimonio el 14 de julio de 2011, luego de 13 años de noviazgo.

¿Por qué Maribel Guardia teme por su seguridad?

Maribel fue contundente: “He estado con muchas amenazas y temo por mi vida. Temo por mi seguridad”. Según sus declaraciones, ha llegado al punto de temer ser víctima de un atentado o incluso una trampa en el aeropuerto. “Tenía miedo que me metieran algo en el equipaje”, compartió con angustia. También recordó que personas no identificadas entraron a la fuerza a su casa y rompieron la puerta, cuando se llevaron a su nieto que pasó más de un mes con ella, lo que le generó aún más preocupación.

“Todo el mundo sabe dónde vivo. Ya tengo miedo de estar en mi casa, que me metan sustancias, que entren como la última vez (cuando entraron por su nieto) sin identificarse. Temo por todo”, expresó visiblemente afectada. Aunque reafirmó su arraigo a México, también aclaró que si algo llegara a sucederle, hace responsable a “gente cercana a la mamá de mi nieto”.

Imelda Tuñón reacciona al comunicado de Maribel Guardia / Redes sociales

¿Qué dice Maribel sobre el testamento de Julián Figueroa?

En el centro de esta polémica está la disputa por el testamento de Julián Figueroa. La versión oficial indica que, el hijo de Julián e Imelda es el heredero universal. Sin embargo, Imelda y sus abogados alegan que la firma del documento es falsa.

Ante esto, Maribel defendió con lógica la autenticidad del documento: “Yo hubiera pensado que era falso si me dejaba a mí la mitad del rancho o se lo dejaba a un familiar, pero se lo dejó a su hijo, a quien más quiso proteger”. También explicó que Julián vivía en Guerrero, por lo que no ve extraño que todo se haya gestionado en Zihuatanejo, Guerrero.

Sobre supuestas pruebas fotográficas que desmienten la ubicación de Julián al momento de firmar el testamento, la actriz ironizó: “Yo podría subir una foto en la playa de Costa Rica y estar aquí en México. Las fotos se guardan y se publican cuando uno quiere”.

Julián Figueroa y Maribel Guardia participaron en la película ‘Centurion: The Dancing Stallion’. / Facebook: Maribel Guardia

¿Qué dijo Maribel Guardia de las acusaciones contra Marco Chacón de que golpeó a Julián?

Uno de los señalamientos más delicados proviene de la madre del niño, Imelda Tuñón, quien ha sugerido que Marco Chacón, esposo de Maribel y figura paterna de Julián desde los dos años, fue violento con él. Maribel lo negó categóricamente:

“Marco y Julián se amaban. Si hubo una relación bonita, fue la de ellos. Eran como almas gemelas. Marco siempre lo protegió”. Maribel Guardia

La actriz también fue enfática cuando le preguntaron sobre las declaraciones de Imelda: “Pues yo también vi otras cosas, ¿verdad?, porque si nos ponemos a hablar, hay muchas cosas que yo presencié y me las callo porque da pena decirlas”.

Julián Figueroa y Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia / Facebook: Marco Chacón

¿Existe posibilidad de reconciliación entre Maribel e Imelda?

En medio de este conflicto legal y familiar, algunos se preguntan si existe la mínima posibilidad de diálogo entre Maribel e Imelda por el bienestar del niño. Maribel respondió tajantemente:

“¿Pero cuál diálogo? Esto ya no está en nuestras manos. Está en manos de abogados”. Maribel Guardia

Además, reveló que sí hubo un intento de contacto por parte del abogado de Imelda, pero que en ese momento ella enfrentaba denuncias delicadas y no pudo atenderlo. Luego de eso, él no volvió a llamarla.

La actriz aclaró que nunca ha interpuesto una nueva demanda contra Imelda, sino que se trata de la misma que está en curso. Además, justificó su decisión de hablar públicamente luego de que Imelda transmitiera en vivo un conflicto que involucró directamente al niño y la expusiera públicamente.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón siguen en la disputa legal / Instagram/ TVNotas

¿Qué acciones tomará Maribel ante las amenazas?

A pesar de la gravedad de las amenazas recibidas, Maribel afirmó que no cambiará su estilo de vida ni recurrirá a seguridad privada:

“Nunca he usado guaruras. Yo camino por la calle como una persona normal. No es mi personalidad tener seguridad”. Pero dejó en claro que no guardará silencio: “Si algo me pasa, ya saben quién es responsable”.

