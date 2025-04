Marco Chacón asegura que ¡ni firma falsificada ni relación con su nuera!: “El colmo de las cosas”

La reciente aparición de un testamento supuestamente firmado por Julián Figueroa ha generado controversia, con acusaciones de falsificación y disputas legales entre su viuda, Imelda Tuñón, y Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia. Ante estos señalamientos, Chacón ha salido a desmentir las acusaciones, negando cualquier manipulación del documento. ¿Cómo se defendió? ¡Te contamos!

¿Es falsa la firma de Julián Figueroa en su testamento?

De acuerdo con Antonio Lozano Gracia, abogado de Imelda Tuñón, la firma en el testamento no coincide con la utilizada por el fallecido cantante en documentos oficiales como su credencial de elector y su pasaporte.

Lozano calificó la firma como “ridícula” y presentó comparaciones para demostrar que se trata de una falsificación evidente. Esta situación ha generado dudas sobre la autenticidad del documento y ha llevado a que se cuestione su validez legal.

¿Por qué dicen que el testamento de Julián Figueroa es falso?

Otro de los aspectos que ha despertado sospechas es la manera como el testamento fue presentado. Inicialmente, Marco Chacón informó a Imelda Tuñón que Julián Figueroa no había dejado testamento, lo que implicaba que debía iniciarse un juicio de intestado.

Sin embargo, meses después, apareció una copia cotejada del supuesto testamento en Zihuatanejo, Guerrero. Además, se han identificado contradicciones en las declaraciones y documentos que han salido a la luz, aumentando la incertidumbre sobre la situación.

“Alguien le allega una copia cotejada de un testamento, y entonces llega un segundo oficio que dice: ‘En alcance a mi oficio anterior, ya encontré el testamento’. Entonces, llega el testamento que aquí traemos y resulta que la firma del famoso testamento, pues se ve a leguas que es una firma falsa”, expuso el abogado de Imelda, en el programa de espectáculos ‘De primera mano’.

¿Qué dice Marco Chacón sobre las acusaciones de falsificar el testamento de Julián Figueroa?

Ante la polémica, Marco Chacón rompió el silencio y negó rotundamente haber falsificado la firma de Julián Figueroa. En una entrevista con Carlo Uriel, aclaró que nunca ha falsificado ningún documento y destacó que el beneficiario del testamento es el hijo de Julián, no Maribel Guardia ni él mismo, por lo que el objetivo de Imelda y sus abogados con estas afirmaciones en su contra es que el testamento también beneficie a la viuda de Julián, en perjuicio del nieto de Joan Sebastian y Maribel.

“Entonces hay que tener claro que si ellos están peleando ese testamento, digamos que la madre se lo está peleando a su hijo no a mí. Yo no soy heredero. No (se lo está peleando) a Maribel. Maribel no es heredera. El heredero universal es el niño”, explicó.

“En esa lógica hay que entender que se lo estarán peleando a al niño” Marco Chacón

“Aquí una vez más reitero que se ha manejado claro ante la ley. Entonces de manera clara te respondo: Yo no he hecho ningún documento de ninguna naturaleza, ni mucho menos he firmado en nombre de nadie, ni ese, ni ningún otro documento”, expresó Marco Chacón

¿Hubo un romance entre Marco Chacón e Imelda Tuñón?

Este miércoles, durante la emisión del programa ‘Sale el sol’, el periodista Gustavo Adolfo Infante declaró que llegó a sus oídos que Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, habría tenido una relación con Imelda Tuñón y aunque el conductor no confirmó el rumor, ni reveló quién le dio esta información, sí dejó la incógnita abierta.

Gustavo Adolfo Infante “Hay una pregunta que yo hice y no me respondieron. A mí alguien me dijo que entre Imelda y Marco Chacón hubo una relación entre ellos. A mí ayer nadie me lo contestó. Esa es la pregunta que dejo al aire y no sé si esté en la carpeta de investigación”.

Respecto a la supuesta relación entre Marco Chacón e Imelda, Chacón responde de manera contundente: “Ya el colmo de las cosas, incluso ridícula, definitivamente, no”, afirmó, con lo que dejó claro que no existe ningún vínculo romántico entre ambos.