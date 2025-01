Addis Tuñón confirma infidelidad de Marco Chacón a Maribel Guardia, “ya vi las pruebas”, VIDEO

Luego que Maribel Guardia demandara a Imelda Tuñón, esposa del fallecido Julián Figueroa, con el fin de defender la integridad de su nieto, esta última afirmó que la actriz le tenía cierto resentimiento después de que descubriera una infidelidad de su esposo, Marco Chacón.

Durante un encuentro con la prensa, la exparticipante de ‘La academia VLA’ aseguró que Chacón engañó a la famosa con una exalumna suya. También manifestó que, cuando su madre llegó a hablar del asunto hace algún tiempo, se vio forzada a negar todo, pese a que todo era cierto.

El marido de Maribel Guardia negó esta acusación y aseguró que Maribel ejerció acciones legales contra su nuera con el único objetivo de proteger a su nieto. Sin embargo, en una reciente entrevista Addis Tuñón, periodista y tía de Imelda, sostiene que su sobrina dice la verdad.

¿Esposo de Maribel Guardia sí le fue infiel? Esto dijo Addis Tuñón

En entrevista para el canal de YouTube ‘Vaya vaya’, la presentadora recordó la vez en que habló sobre la presunta crisis en el matrimonio de Maribel por infidelidad y señaló que, en ese entonces, la famosa habría obligado a su nuera a mentir.

Addis Tuñón “Fue en lo único que yo fui frontal con el personaje de Maribel Guardia, porque no se lo he dicho en persona, pero sí lo planteé y lo único que puedo decir es que ella me mintió. Hizo que mintiera mi sobrina, sino que no se detuvo en que su nuera pusiera en ese nivel a su mamá. No le importó que yo, que acababa de volverme mamá, me quedara sin trabajo”

Si bien resaltó que no le tiene rencor a la actriz por este asunto, señaló que, en ese momento, hablar de ello sí le causó varios problemas, ya que en ese entonces, hasta su misma fuente desmintió todo.

No obstante, con el tema de la denuncia, se reveló que “no estaba equivocada”. Incluso, confesó que ya había visto las pruebas de la supuesta infidelidad de Marco Chacón.

“Un año y dos meses después, queda claro que yo no mentí, que mi fuente no me falló y que fue una manipulación de la verdad para mantener las apariencias. No me gusta el que se hable de infidelidades, que, por cierto, ya vi las pruebas”, indicó.

¿Qué pruebas habría visto Addis Tuñón de la presunta infidelidad del esposo de Maribel Guardia?

Al cuestionarle Gerardo Escareño, del canal ‘Vaya vaya’, sobre qué pruebas vio, Addis prefirió no entrar en detalles. No obstante, dejó ver que eran muy contundentes: “No te voy a contar, pero, créeme, Imelda no lo inventó”, sostuvo.

Pese a todo, puntualizó que todo este asunto es “irrelevante” en el pleito legal de Maribel Guardia e Imelda Tuñón, así como todo lo que se ha especulado sobre la vida de la joven.

De igual forma, reveló que Maribel no le reclamó por haber expuesto su crisis matrimonial: “Fui muy linda, muy amorosa al mentirme, pero muy linda”, puntualizó.

Marco Chacón y Maribel Guardia / Redes sociales

¿Addis Tuñón molesta por la conferencia de prensa que hará Maribel Guardia?

Este 31 de enero, Maribel Guardia dará una conferencia de prensa para hablar sobre la demanda en contra de su nuera. Sobre esto, Addis aseguró que no siente molestia o incomodidad por ello, pues considera que la actriz tiene derecho a expresarse.

“Qué bueno que exponga, que dé réplica, que comente lo que quiera comentar. Si tú ves con lupa mis en vivo, mis participaciones en ‘DPM’, etc., no he mencionado nada malo de la señora. Sí, me desahogué por lo que pasó, pero nada más”, destacó.

Para finalizar, habló sobre todos aquellos que han dicho cosas en contra de su sobrina: “Ojalá que tenga una motivación genuina (de ayudar) y, si es de utilidad en el caso, que vayan a la fiscalía, porque yo no defiendo que alguien sea culpable o inocente”, concluyó.

