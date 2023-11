Consuegra de Maribel Guardia habría iniciado el rumor de la crisis matrimonial de la actriz y su esposo

El pasado 2 de noviembre, Addis Tuñón informó que Maribel Guardia y Marco Chacón, presuntamente, estaban pasando por una crisis matrimonial, tras varios años de una relación estable.

La también prima de Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, dejó en claro que todo eran rumores que le habían llegado de una presunta fuente confiable e incluso manifestó su deseo de que, en caso de ser verdad, todo se resolviera de la mejor manera.

A casi una semana de estas polémicas declaraciones, Tuñón aclaró que no hay problemas maritales en la relación de Maribel y reveló que la información le fue proporcionada por la consuegra de la actriz.

“Escucho la voz de Imelda mamá, a quien yo le digo Kiki. Me dice que haga caso a los mensajes que me está mandando desde el lunes. Me dice que, por favor, con autorización de Maribel, con la de Imelda (nuera de Maribel), de a conocer que hay una separación”. Addis Tuñón en De primera mano

Según lo que le habría comunicado “Imelda mamá”, Maribel “necesitaba” que un medio de comunicación revelara esta información, pues, aparentemente, no podía hacerlo ella misma.

Addis también contó que recibió una llamada de otro familiar que le “confirmó” la información e incluso le dijo que Marco había engañado a la actriz. Sin embargo, al volverse a contactar con esta persona, le aclaró que jamás habló con ella.

“Me comunico con esta pariente que me dijo que había un tema (entre Maribel y Marco). Me contesta y me dice Addis, yo nunca hablé contigo. Me platicó que la mamá de Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, tenía muchos problemas con la familia, que tenía muchos problemas de violencia, que iban en contra de los intereses de su propia hija y que me fuera con cuidado”, puntualizó.

Imelda Tuñón y Maribel Guardia tendrían problemas con “Imelda mamá" / Facebook: Maribel Guardia/Facebook: Imelda Tuñón



Mamá de Imelda Tuñón sería una persona agresiva

Durante la conversación, Addis Tuñón contó que recientemente se reunió con Maribel Guardia y Marco Chacón para aclarar las cosas y pedirles una sincera disculpa por “confiar” en la que creía “una fuente confiable”.

“Ellos me dijeron que no era necesaria la disculpa, que sabían lo que estaba pasando, pero que no querían dar entrevistas, ni seguir esta situación”, mencionó.

Tras volver a aclarar que no existe ninguna crisis matrimonial entre las celebridades, contó que hace poco se enteró de que “Imelda mamá” habría golpeado fuertemente a su propia madre.

Addis Tuñón se disculpó con Maribel y su esposo / Facebook: Addis Tuñón

“El domingo yo me entero de algo más fuerte. Yo me entero por un familiar que no es ni Imelda, ni Maribel, ni Marco, que la mamá de Imelda mamá (la mamá de la consuegra de Naribel) no pudo estar en ese desayuno (que habíamos planeado en su momento) porque fue golpeada, al punto de terminar casi hospitalizada”, dijo.

Cabe destacar que, en vísperas de Día de Muertos, la consuegra de Maribel Guardia hizo comentarios muy desagradables en contra de la actriz por vestir a su nieto de catrina.

La mamá de Imelda Garza habría colocado estos mensajes respecto a la foto de Maribel y su nieto / Facebook

