Addis se defiende de críticas por destapar crisis matrimonial de Maribel Guardia y ‘excusar’ a la consuegra

Los comentarios que hizo la consuegra de Maribel Guardia, Imelda Tuñón en Facebook en donde expresó en una conversación con uno de sus familiares: “Sí (es la abuelita) pero que se vaya sola! La comadre a el más allá o a donde le dé su gana a reencontrarse con su hijito pero (a su nieto) no se lo lleva!”, al ver a la actriz disfrazada de Catrina junto a su nieto también caracterizado por el Día de Muertos, dieron de qué hablar en redes sociales y en cuestión de horas se hicieron virales.

Fue su prima, la conductora Addis Tuñón, la que habló al respecto en el programa De primera mano del que forma parte y explicó lo que dijo la mamá de Imelda, viuda de José Julián Figueroa: “No defiendo a nadie, estoy explicando. Imelda Tuñón, mamá de Ime, está viviendo la perdida de su yerno, a quien quería muchísimo y con quien en privado compartían una relación muy cercana, pero cuando ve esta foto, tiene una reacción desafortunada. Reacciona para mal. Lamentablemente lo publica. Ella se refería a que no quiere que su nieto sea parte de la muerte. Debo decir que tengo entendido que la familia de Imelda no quería que se hiciera muy publica la imagen de su nieto”, indicó.

Maribel Guardia y su nieto se disfrazaron por el Día de Muertos / Facebook

La mamá de Imelda Garza habría colocado estos mensajes respecto a la foto de Maribel y su nieto / Facebook

Por si no lo viste: Exhiben comentarios de la consuegra de Maribel Guardia: “Que se vaya sola a alcanzar a su hijo”

Además, habló de una supuesta crisis matrimonial de la actriz con su esposo Marco Chacón: “Hay rumores que hablan de una separación. La realidad es muy delicado. Lo que yo sé es que en efecto Maribel Guardia podría estar viviendo una crisis matrimonial, aunado a lo que está pasando con la pérdida de su hijo. Con Marco, que hasta donde sabemos ha sido un gran apoyo para ella, y cuya relación ha sido un ejemplo de estabilidad”, expuso.

Después de sus palabras, en redes sociales comenzaron a criticar a la conductora con comentarios como: “Qué mal se vio Addis, quiso darle vuelta a la información por el desvarío de su pariente. Nunca va a comparar un yerno con el dolor de la muerte de un hijo”, “No creo que la consuegra esté tan dolida por la muerte de Julián. No son maneras de andar reclamándole a Maribel nada y Addis qué metiche de mala forma”.

aclaro NO defendí ni intente justificar a la mami de Ime. Ella puede aclarar y supongo k lo hará por lo frontal que es. Expliqué lo que me compartió, su impresión de ver a su nieto de mano de la muerte. cometió un gran error. El rumor sobre Maribel y su esposo ojalá se resuelva. — ADDIS TUÑON (@ADDISPERIODISTA) November 3, 2023

Así que la conductora se defendió a través de sus cuentas oficiales y mencionó: “Aclaro, no defendí ni intenté justificar a la mami de Ime. Ella puede aclarar y supongo que lo hará por lo frontal que es. Expliqué lo que me compartió, su impresión de ver a su nieto de mano de la muerte. Cometió un gran error. El rumor sobre Maribel y su esposo ojalá se resuelva”.

La quiero mucho y expuse su sentir pero no puedo ni quiero tapar un error que yo no tengo ni control ni responsabilidad. A la sra Maribel la quiero mucho y se que Ime y su mami también. Pero en todas las familias y mas la politicas hay desacuerdos y errores. — ADDIS TUÑON (@ADDISPERIODISTA) November 3, 2023

Pero los comentarios siguieron llegando y le dijeron: “No hay forma de defender un comentario así”, aunque no se quedó callada y Addis respondió: “Defender, no. Justificar, no. ¿Exponer lo que motivó eso? Sí. Es mi trabajo. ¿Lamentar el error?, sí. Quiero a mi prima pero no puedo apoyar eso. ¿Confiar en que fue la impresión y el miedo? Sí. La conozco y sé que la quiere. ¿Lamentar lo que está pasando la Sra. Maribel? Sí y mucho”.

Mira: Maribel Guardia en crisis de pareja con Marco Chacón dice Addis Tuñón, ¡aclaró comentarios de la consuegra!

Y siguió entre más críticas: “La quiero mucho y expuse su sentir (de su prima), pero no puedo ni quiero tapar un error que yo no tengo ni control ni responsabilidad. A la Sra Maribel la quiero mucho y sé que Ime y su mami también. Pero en todas las familias y más las políticas, hay desacuerdos y errores”.

Aunque esto ha causado mucha polémica, hasta el momento Maribel Guardia no ha hablado al respecto.