Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, exhibe si lo corrieron de universidad por meterse con una alumna, VIDEO

En medio del pleito legal entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Garza Tuñón, en relación con el hijo de esta última, surge otra polémica. Hace poco, se reportó que Marco Chacón, esposo de la actriz, habría sido despedido de su trabajo por intimar con una alumna.

Te recomendamos: ¿Maribel Guardia pelea vs. Imelda Tuñón por la custodia de su nieto? Reacciona a declaraciones de su abogado

De acuerdo con información de Gustavo Adolfo Infante, Marco Chacón, presuntamente, perdió su trabajo como profesor de una universidad tras descubrirse que estaba en una relación con una alumna.

“Me enteré que Marco Chacón ya no trabaja en la universidad donde era catedrático. Según me dijeron, fue porque tuvo una relación con una alumna”, declaró en una emisión de su programa ‘Sale el sol’.

El periodista también recordó que, a principios de este año, Imelda Garza Tuñón, sostuvo que Chacón le había sido infiel a Maribel Guardia. En aquel entonces, la joven hasta afirmó tener pruebas de ello. No obstante, señaló que en su momento tuvo que desmentir a su mamá, quien había sido la primera en destapar el presunto engaño de Marco.

“Yo tuve que decir ante los medios que mi mamá había echado mentiras, cuando no echó mentiras y tenemos las pruebas. A partir de eso, han estado muy encima de mí”, relató Imelda en ese entonces.

Checa: Marco Chacón asegura que ¡ni firma falsificada ni relación con su nuera!: “El colmo de las cosas”

Tras lo dicho por Gustavo Adolfo Infante, el esposo de Maribel Guardia, en entrevista para el medio La Nación, negó que haya sido despedido por haber intimado con una alumna.

“Es categóricamente falso. Yo sigo trabajando en la universidad, sigo dando clases, nunca en mi vida he tenido un problema respecto de ningún alumno en particular, hombre o mujer, bajo ningún criterio o concepto. Mi relación con la universidad es tan buena como siempre”, manifestó el licenciado en Derecho.

Por si esto fuera poco, también compartió un video en redes sociales en el que se le ve renovando su contrato laboral en la universidad. De acuerdo con Chacón, se había tomado un mes de vacaciones, siendo esa la razón por la que no había ido a hacer ese trámite antes.

Marco Chacón

“Yo aquí a la carrera en mi querida universidad. Vengo a firmar contratos pendientes porque ya me escribieron para regañarme. Ya les urge pagarme. No me han pagado por mi culpa porque no vengo a firmar contratos de los últimos tres semestres. Además, tengo que firmar el del semestre que va a iniciar en agosto, que justo llevamos un mes de vacaciones”