¿Qué pasó con las denuncias contra Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia? VIDEO

El pleito entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia suma nuevas complicaciones con los supuestos procesos legales que hay de por medio, pues recientemente se dio a conocer que el exnovio de Imelda, Fernando Gamboa, habría denunciado a Marco Chacón por extorsión y secuestro, de acuerdo con lo declarado por el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Ahora, sale a la luz la supuesta realidad tras la presunta denuncia, además de otra que Imelda habría interpuesto hace varios meses contra Maribel y su esposo luego de que la viuda de Julián Figueroa fuera separada de su hijo en el pasado febrero. ¿Qué pasó con esas denuncias? ¡Te contamos!

Marco Chacón, Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Cuál es la denuncia de Fernando Gamboa, ex de Imelda Tuñón, contra Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia?

Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien recientemente dio a conocer, a través de su canal de youtube, que Fernando Gamboa, exnovio de Imelda Tuñon, habría denunciado al esposo de Maribel Guardia por “el ejercicio abusivo de sus funciones”.

Dicha denuncia habría sido interpuesta a finales de abril, y en ella, de acuerdo con lo mostrado en un documento por el comunicador, Gamboa solicitó medidas de protección al temer por su seguridad.

“Tiene miedo, ya que él dice que llegaron unos agentes ministeriales y lo levantaron; que tuvo que dar 350 mil pesos para que lo soltaran y, casualmente, el que lo saca de la bronca es Marco Chacón”, compartió Gustavo Adolfo.

Supuestamente, el esposo de Maribel Guardia habría extorsionado al exnovio de Imelda, pues lo ayudó a salir de esa situación con la condición de que la difamara mediáticamente como estrategia para quitarle a su hijo. El periodista también añadió que Gamboa habría interpuesto una denuncia por daño moral, difamación e intento de secuestro.

Marco Chacón y Maribel Guardia / Redes sociales

¿La denuncia de Fernando Gamboa, ex de Imelda Tuñón, contra Marco Chacón, esposo de Maribel guardia, es real?

Lo cierto es que la veracidad de la supuesta denuncia del exnovio de Imelda Tuñón contra Marco Chacón ya fue puesta en duda por otros comunicadores, como Javier Ceriani, quien en su columna para TVNotas, aseguró que Fernando Gamboa es una persona “peligrosa” y que su supuesta denuncia sólo es una “fake news” difundida por “youtubers mentirosos”.

Por otro lado, ahora la comunicadora Elisa Beristain reveló en su canal de youtube el resultado de una investigación que su equipo realizó sobre denuncias en contra de Marco Chacón y Maribel Guardia:

“Esa demanda de la que hablaron, aún no ha sido puesta a Marco Chacón. También les puedo informar que hicimos una búsqueda exhaustiva en los juzgados con todos los nombres y que esa información aún no existe. No existe ninguna (demanda) puesta como lo habrían informado, en contra de Chacón y Maribel”, reveló Elisa Beristain.

¿La denuncia de Imelda Tuñón contra Marco Chacón y Maribel Guardia fue rechazada?

Elisa Beristain también dio a conocer que la denuncia que Imelda Tuñón había dicho que interpuso el pasado febrero en contra de Marco Chacón y Maribel Guardia, fue desestimada el jueves 5 de junio por la juez.

Esta denuncia podría ser la presunta orden de restricción que Imelda habría solicitado contra Maribel Guardia y Marco Chacón, luego de recuperar la custodia de su hijo. Sin embargo, según lo revelado por Beristain, Maribel y su esposo no tienen ningún proceso legal en su contra.

La comunicadora también difundió la respuesta de Imelda a la supuesta demanda que su expareja Fernando Gamboa habría interpuesto contra Chacón. La actriz procuró mantenerse al margen: “Cada quien puede hablar y decir lo que quiera. Pues si él hizo declaraciones, si él hizo una denuncia, eso va a seguir independientemente de lo que yo opine o no”.

Posteriormente, Imelda Garza admitió que aún mantiene relación de amistad con Gamboa, pero insistió en que prefiera mantenerse ajena al tema legal que presuntamente lo involucra a él y a Marco Chacón.