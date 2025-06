Exnovio de Ime Garza Tuñón asegura que lo presionaron para hablar en contra de ella

Sigue la controversia en torno a si Ime Garza Tuñón puso en riesgo el bienestar del hijo que tuvo con Julián Figueroa, por supuestos excesos en fiestas y consumo de sustancias y bebidas. En esta ocasión, el empresario Fernando Gamboa, expareja la exnuera de Maribel Guardia, rompió el silencio en entrevista con la periodista Addis Tuñón, y aseguró que fue víctima de amenazas para declarar en contra de Imelda y según él, ella no andaba en malos pasos.

Durante la conversación, Gamboa confesó haber vivido momentos de angustia y vulnerabilidad, al ser forzado a dar declaraciones que no correspondían con la realidad. Según explicó, hubo una campaña orquestada para manchar la imagen de Imelda, de la cual se vio obligado a participar por miedo y presión externa.

Imelda Garza junto a Julián Figueroa, con quien llevaba una relación de más de 5 años. / Facebook: Ime Garza Tuñón

Fernando Gamboa, exnovio de Imelda, revela por qué habló en contra de ella

El empresario detalló que todo comenzó cuando su secretaria le advirtió sobre personas sospechosas que lo buscaban sin portar citatorios legales. Uno de ellos, un supuesto policía, le mostró una carpeta cubriendo su contenido, lo que levantó sus sospechas.

“A mí sí me duele un poco lo que pasó… Me dio miedo, más que nada porque me estaban extorsionando”, expresó. Gamboa denunció que fue amenazado con una posible incriminación falsa.

“Me querían subir a una patrulla y me querían sembrar droga. Tuve que negociar”, afirmó.

Además, relató que le pidieron dinero para mantenerse en silencio, aunque terminó siendo despojado de más.

“Sí, me pidieron 300 y después me sacaron otros 50 en efectivo. Y después me siguieron”, señaló. En medio de la situación, recurrió al abogado y esposo de Maribel Guardia, Marco Chacón, sin saber cómo actuar ante la presión constante.

“Después me estaban atacando, literal llegaban con armas y me decían: ‘A mí lo que me sobra es fent...lo’”, dijo.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales

Según el exnovio de Ime Garza Tuñón, ¿qué le pidieron que dijera de ella?

Durante la entrevista, Gamboa reveló que los extorsionadores le exigieron participar en una entrevista para hablar negativamente de Imelda Tuñón, incluyendo declaraciones falsas sobre presuntos problemas de adicción.

“Era una campaña de desprestigio. Me dijeron que dijera que ella se drogaba y que aceptara que era adicta, cosa que no es, para legalmente poderla perjudicar. O sea, de hecho yo sí les dije: ‘No se droga’, pero era una campaña de desprestigio”.

A pesar de la presión, aseguró que intentó resistirse a colaborar con esas acusaciones pero tenía miedo.

Imelda Tuñón / Imelda Tuñón

¿Qué hizo Fernando Gamboa, exnovio de Ime Garza Tuñón, cuando lo presionaron para hablar en su contra?

Conmovido por la situación, Gamboa se sinceró con Imelda Tuñón y le explicó que sus declaraciones fueron producto de una extorsión.

“Me sentí mal, como que la traicioné, como que no tenía otra escapatoria. De hecho yo ya hablé con Imelda y le tuve que explicar que me estaban extorsionando y casi casi secuestrar”, confesó.

Finalmente, decidió acudir a las autoridades y presentar una denuncia formal por los delitos de extorsión e intento de secuestro.

“Han sido unos meses terribles, como me han intentado ver caer… Se me hace una porquería”, concluyó.

