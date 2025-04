¿Ime Tuñón confirma participación en remake de la telenovela de Maribel Guardia y Joan Sebastian ‘Tú y yo’?

A principios de semana corrió el rumor de que la exitosa telenovela noventera ’Tú y yo’, en donde surgió el flechazo entre Maribel Guardia y Joan Sebastian volverá a las pantallas muy pronto. Aunque no se revelaron muchos detalles, se dijo que los protagonistas en este remake serían Ime Garza Tuñón, polémica nuera de Maribel Guardia, y José Manuel Figueroa, hijo del fallecido cantante Joan Sebastian.

¿Qué hay de cierto en esta información? TVNotas platicó con Ime y esto fue lo que dijo sobre el presunto nuevo proyecto que podría estelarizar. ¿Está lista para superar el papel que hizo la abuela de su hijo?

La joven actriz compartió cuáles son sus siguientes proyectos, ¿protagonizará telenovela? / Redes sociales.

Lee también: Maribel Guardia defiende a Imelda Tuñón tras críticas como cantante

¿Cómo surgió el rumor sobre posible participación de Imelda Tuñón en remake de ’Tú y yo’?

En el pódcast del periodista de espectáculos Michelle Ruvalcaba, se dio la información que causó revuelo. De acuerdo con el periodista, habrá una versión actualizada de la telenovela ‘Tú y yo’ y la nueva ‘Estela’, el papel que hizo Maribel Guardia hace casi 30 años, sería nada más y nada menos que la mujer con quien la mamá de Julián Figueroa ha tenido enfrentamientos legales en los últimos meses, Ime Garza Tuñón, su nuera.

“En Televisa ya están formulando el remake (de ‘Tú y yo’) y, supuestamente, quieren que Imelda sea la que haga el papel de Maribel Guardia, el que hizo Maribel de ‘Estela’. ¿Se acuerdan? Ahora quieren que Imelda haga el papel que hizo Maribel en la nueva versión de ‘Tú y yo’”, dijo Rubalcava.

Incluso, Ruvalcaba aseguró que Juan Osorio sería el encargado de llevar a la pantalla chica la nueva versión, “Conociendo a Juan Osorio, que es un hombre muy visionario, no dudo que busque a José Manuel Figueroa para que haga el papel de Joan Sebastian”, indicó.

¿Imelda Tuñón está lista para la nueva versión de la historia que protagonizó su suegra? / Instagram

No te pierdas: ¿Reconciliación entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón? Actriz dispuesta a “bajar la guardia” con su exnuera

¿Ime Garza Tuñón hará la nueva versión de la telenovela ‘Tú y yo’?

En días recientes, TVNotas platicó con Imelda, quien además de puntualizar su postura en el conflicto por el presunto robo de una música de Paty Muñoz, la joven respondió tajante ante el cuestionamiento de si ella será la nueva Estela (personaje estelar de la telenovela ‘Tú y yo’).

-¿Se dice que vas a hacer el remake de ‘Tú y yo’, es cierto?

-“La verdad es que ahorita estaba platicando con mi mánager. Hay muchas propuestas de trabajo. No te podría confirmar o negar nada de eso”, dijo entre risas

-¿Pero sí te gustaría protagonizar ‘Tú y yo’, la viste?

-Ay bueno, por supuesto, digo yo respeto mucho el trabajo de Maribel Guardia que fue la que la hizo antes de mí, y yo creo que es un trabajo excelente. No creo llegar a hacer un trabajo igual al de ella, pero sería un honor para mí protagonizar una novela, por supuesto”.

De paso, Imelda aseguró que no estaba enterada sobre la posibilidad de que José Manuel Figueroa fuera el galán de la historia pero aseguró que no cree que él esté interesado en la actuación. “No creo que él ahorita se preste para eso, porque él se dedica más bien a ser cantantante pero a mí siempre me gustaría trabajar con gente conocida”, afirmó.

Imelda afirmó también que está en negociaciones para participar en ‘Las estrellas bailan en Hoy’, y aseguró que todavía no hay nada firmado al respecto pues todo está “en manos de su mánager”.

Liberan a supuesto dealer de Imelda Tuñón / Redes sociales

Te puede interesar: Imelda Garza organizó una misa privada a Julián Figueroa por su segundo aniversario luctuoso, ¿Maribel fue?

Ime Tuñón asegura que ya tiene listo su testamento

Además, en un encuentro reciente con la prensa, Imelda Tuñón compartió que tiene listo su testamento, asegurando que busca proteger a su hijo tras la polémica por la herencia de Julián Figueroa. También reaccionó a la posibilidad de reconciliación con Maribel Guardia, señalando que, aunque es complicado, no lo descarta en el futuro.

“Acabo de hacerlo para designar personas con las que mi hijo podría quedarse y qué pasaría con mis cosas. Es por prevención”, explicó la joven actriz que parece tener un futuro prometedor en el entretenimiento nacional. ¿Será que su carrera estará llena de éxitos como los de su suegra y su suegro?