Olivia Collins envía fuerte mensaje a Imelda Tuñón tras sus revelaciones sobre la muerte de Julián Figueroa

Olivia Collins desató revuelo tras sus recientes declaraciones en una entrevista recientemente transmitida con Javier Ceriani, donde abordó con claridad y contundencia los señalamientos hechos por Imelda Tuñón sobre los últimos momentos de vida de Julián Figueroa, el padre de su hijo.

En esta charla, Olivia Collins reiteró su respaldo a Maribel Guardia, mamá del cantante fallecido, y respondió a las fuertes declaraciones de Imelda Tuñón. ¿Qué fue lo que le dijo? Aquí te contamos todo.

¿Qué dijo Olivia Collins sobre lo que expresó Imelda Tuñón acerca de la muerte de Julián Figueroa?

Olivia Collins se pronunció sobre las declaraciones que Imelda Tuñón hizo acerca de los últimos momentos de vida de Julián Figueroa. La actriz calificó estas afirmaciones como “carentes de lógica y sensibilidad” y señaló que reflejan más los conflictos internos de la joven, que la realidad de lo ocurrido.

“Eso es un invento. No tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo esta niña. No sabe ni dónde está, le falta madurez, le falta ver de su hijo... Son sus demonios los que hablan por ella” Olivia Collins

La actriz también aseguró que Julián “no se fue tranquilo” y que se encontraba preocupado por el bienestar de su hijo: “Solo puedo aportar un momento de sensibilidad, donde sé que Julián no se fue tranquilo. Estaba preocupado, sí ha hablado con Maribel y que está preocupado por su hijo. La justicia divina viene”, agregó la actriz, dejando claro que su postura es defender la memoria del cantante y el esfuerzo de Maribel Guardia como madre y abuela.

¿Por qué existe un pleito entre Imelda Tuñón y Olivia Collins?

El conflicto entre Olivia Collins e Imelda Tuñón tiene como fondo la disputa legal con Maribel Guardia por el bienestar del menor. Collins, amiga cercana a la actriz, ha mostrado públicamente su respaldo su amiga, asegurando que las acciones emprendidas por ella son motivadas por amor y necesidad de cuidar al pequeño.

Collins ha afirmado que las actitudes que ha observado de Imelda son de una mujer “malagradecida” y “repulsiva”, incluso renunció a participar en una obra de teatro si ella formaba parte del elenco.

Sin embargo, Imelda Garza ha destacado que es normal que Olivia defienda a Maribel Guardia, de no ser así “pensaría mal de ella”.

“A Olivia Collins le tengo mucho cariño y yo creo que una verdadera amiga apoya a la gente que quiere. Independientemente de lo que haya pasado, ella es su amiga. Si no la estuviera defendiendo pues yo pensaría mal de ella”, dijo a la prensa.

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre Julián Figueroa, papá de su hijo?

Imelda Tuñón reveló detalles impactantes sobre los últimos días de Julián Figueroa, asegurando que, horas antes de su muerte, el cantante tuvo episodios de ansiedad y alucinaciones. Según su testimonio, Julián se negó a salir con ella y su hijo porque “se sentía mal” y, más tarde, comenzó a decir que veía serpientes por toda la habitación, lo que asustó a su hijo.

“Subió al cuarto y dijo que estaba viendo serpientes, serpientes en todas partes, asustó a José Julián; le pedí que saliera del cuarto porque lo hizo llorar” Imelda Tuñón

La viuda del cantante también narró el momento en que encontró el cuerpo de Julián, afirmando que lo que más la impactó fue el fuerte olor que percibió. Sin embargo la versión de Maribel Guardia, fue distinta, pues aseguró que su hijo “estaba en paz” y “no olía mal” al momento de hallarlo sin vida. La diferencia entre ambas versiones avivó el conflicto entre Imelda y la familia Figueroa, alimentando la polémica mediática.

“La gente no se imagina… es un olor que se queda impregnado para siempre, es muy feo” Imelda Tuñón

