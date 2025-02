Imelda Tuñón responde a Olivia Collins y Marcelia Figueroa, quienes apoyan Maribel Guardia

En medio del pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza, diversas personalidades de la industria se han pronunciado a este escándalo mediático. La mayoría han respaldado la versión de la actriz de ‘Lagunilla, mi barrio’.

Recordemos que la actriz costarricense denunció a la viuda de Julián Figueroa bajo el argumento de que corría peligro el bienestar de su nieto. Por esta razón, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tomó la decisión de darle la custodia temporal a Maribel por 10 días en lo que continuaban las investigaciones.

Ahora, han salido a la luz más detalles de este polémico caso, algunos videos de Imelda que probarían que llegaría en estado inconveniente a la casa de Guardia, que supuestamente recibía estupefacientes, así como que metía sujetos y el niño los descubría en paños menores.

Imelda Tuñón y Maribel Guarda tienen una disputa legal / Redes sociales

¿Qué dijo Olivia Collins y Marcelia Figueroa, media hermana de Julián Figueroa de Imelda Garza?

Aunque Imelda Garza Tuñón ha negado los señalamientos que supuestamente Maribel Guardia dijo en su demanda, algunas celebridades han mostrado su total apoyo a la versión de la también cantante costarricense, tal como lo han hecho Victoria Ruffo, Alfredo Adame, Laura Bozzo y Niurka Marcos.

En esta ocasión, Olivia Collins, íntima amiga de Maribel, así como Marcelia Figueroa, media hermana de Jualián, externaron su respaldo a la también integrante de ‘Lagunilla, mi barrio’.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Olivia publicó un gran mensaje en el que recalcó la calidad de persona que es la madre de Julián Figueroa.

“Pongo la mano en el fuego por ella y sus valores. Si Maribel se vio obligada a este recurso para proteger tanto a (niño) como a Imelda, es puramente por amor y por necesidad. Sus intenciones son puras, tan es así que con esto aceptó un gran sacrificio. Les pido, cordura, respeto y, sobre todo, EMPATÍA para (el niño), Imelda y Maribel”, escribió en Instagram.

Por su parte, la hija de Joan Sebastian señaló en un encuentro con la prensa que Imelda “no se sabe cuidar ni ella misma”.

“Apoyo totalmente a Maribel, aplaudo y admiro su valentía porque no es fácil, fácil es juzgar, cuestionarla, pero no la tuvo fácil para animarse a hacerlo, está velando por el bienestar de mi sobrino, de su nieto, que es lo más importante… Fui testigo de muchas cosas y lo que les puedo decir, con el debido respeto, es que, definitivamente, Imelda no está bien, no es una persona apta para cuidar de un niño, porque no es apta para cuidar ni de ella misma”, dijo Marcelia Figueroa.

¿Qué respondió Imelda Garza a Olivia Collins y Marcelia Figueroa?

Ahora, la exnuera de Maribel Guardia no se quedó callada a todo lo que se ha dicho de ella. De principio, Imelda Garza habló con la prensa con respecto a lo que contó Nagibe sobre su amistad. Eso no es todo también respondió a Olivia y Marcelia, quienes apoyaron a Maribel Guardia. Esto dijo:

“A Olivia Collins le tengo mucho cariño y yi creo que una verdadera amiga apoya a la gente que quiere. Independientemente de lo que haya pasado, ella es su amiga. Si no la estuviera defendiendo pues yo pensaría mal de ella”. Imelda Garza

Imelda Garza Tuñón reacciona a apoyo de Olivia Collins y Marcelia Figueroa a Maribel Guardia / IG: @oliviacollinsmx / @marceliafigueroa / @imetunon

En cuanto a Marcelia, Imelda dijo:

“Siempre tratamos de mantener una relación cordial, pues si tiene algo en mi contra, pues está bien. Al final del día, que algunas personas tomen partido, es inevitable que te sientas más apegado a un familiar que a otro. En este caso, las maneras de pensar van a ser muy subjetivas”. Imelda Garza

Imelda Garza Tuñón reacciona a apoyo de Olivia Collins y Marcelia Figueroa a Maribel Guardia / IG: @oliviacollinsmx / @marceliafigueroa / @imetunon

Al momento, Maribel Guardia sigue sin pronunciarse en cuanto a lo que se ha dicho de todo este caso, así como de su matrimonio. Recordemos que Imelda Garza reveló si sostuvo una relación amorosa con Marco Chacón, pareja de la actriz.

Así lo dijo Imelda Garza: