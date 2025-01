Maribel Guardia lanza comunicado tras recibir la custodia de su nieto, luego de la denuncia contra su nuera

La tarde del pasado 21 de enero, Maribel Guardia hizo pública la denuncia que interpuso en contra de su nuera, Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa y madre de su nieto.

La actriz desató revuelo por la disputa legal que inició contra su nuera después de que considerara que estaba en peligro la integridad de su nieto, derivado de conductas inapropiadas de la joven.

Por su parte, Imelda subrayó que Maribel y Marco Chacón, su esposo, “la emboscaron” para quitarle a su hijo, tras decidir mudarse de la casa de la actriz. Lo que llevó a que el menor fuera resguardado en la Fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México durante toda la noche.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón relación antes de la demanda

La Fiscalía entrega al menor a Maribel Guardia tras acusaciones de su nuera

Ahora, a las primeras horas de este 22 de enero, trascendió que la Fiscalía le entregó a Maribel Guardia su nieto, luego de varias investigaciones y peritajes por parte de las autoridades.

Marco Chacón, esposo de la actriz, confirmó dicha información. Compartió para Televisa espectáculos que su esposa pronto lanzaría un comunicado para explicar lo sucedido.

Por su parte, Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa, comentó para las cámaras de ‘Sale el sol’ que, alrededor de las 7 de la mañana de este 22 de enero, Maribel se llevó a su pequeño de la fiscalía. Apuntó que “no había pruebas suficientes para que se tomara esta decisión”.

Sin embargo, Guardia desearía que el menor regresara al cuidado de su madre. Sin embargo, esto solo podría suceder si Imelda se rehabilita, según informó la cuenta de ‘X’ de Televisa espectáculos.

Imelda Tuñón llega a Fiscalía.

¿Qué dijo Maribel Guardia tras obtener la custodia de su nieto?

Aunque Guardia no dio declaraciones tras retirar al hijo de Julián Figueroa de las instalaciones del DIF en el que pasó la noche, la actriz reapareció en redes sociales con un comunicado. ¿Qué dijo?

A través de su cuenta de Instagram, Maribel Guardia confirmó que su nieto ya se encuentra a su lado. Sin embargo, explicó el pequeño permanecerá con ella durante 10 días, mientras la investigación continúa.

Instagram / Hoy / Gustavo Adolfo Infante

“Ayer fue un día de muchas emociones. Después de presentarme en la tarde ante las autoridades (La Fiscalía de defensa de los niños y el DIF), terminamos a las cinco de la mañana de hoy. Por razones obvias, permanecimos en un recinto distinto a la familia materna de mi nieto. Los especialistas en este tipo de investigaciones, al terminar de analizar a todas las partes, nos informaron que se determinó que el niño debe quedarse de manera temporal (por 10 días conmigo), solo mientras se lleva a cabo la investigación” Maribel Guardia

Por otro lado, la actriz puntualizó que todavía no le han dado la custodia total del pequeño. Sin embargo, mencionó que lo único que desea es que el menor esté junto a su madre, pero no sin estar sana y “plena de sus facultades”.

Instagram / Hoy / Gustavo Adolfo Infante

Maribel Guardia “No se me ha concedido la guarda y custodia. Yo estoy convencida de que los niños deben estar con su mamá. Siempre voy a defender ese principio. Pero eso sí: Él necesita una madre sana y plena de sus facultades… En este camino dejaremos la solución en manos de Dios y de las autoridades correspondientes, respetando su criterio, siempre en pro del bienestar mayor de mi nieto”.

Finalmente, Guardia reiteró que lo único que desea es que su nieto esté en un ambiente sano. Por esta razón, sugirió que Imelda Garza pueda recuperarse lo antes posible para que su bebé regrese a su lado.

“Si me ven evitando dar entrevistas, es porque no es sano para el menor, además de estar impedida legalmente para no entorpecer el desarrollo de la investigación. A Dios pido que su mamá se esfuerce en recuperarse y que cuando eso suceda, el niño pueda regresar con ella en condiciones aptas para su sano desarrollo. Seré la más feliz de que eso suceda. Mientras tanto, en mi casa el niño permanecerá lleno de amor y cuidados de mi propia mano y asumo esta responsabilidad como ha sido desde el día que nació mi nieto”, concluyó.

Al momento, la viuda de Julián Figueroa no ha dado respuesta al comunicado de la actriz. Sin embargo, en TVNotas te informamos que Imelda Tuñón levantó una denuncia en contra de Maribel Guardia en la Secretaría de la Mujer.

