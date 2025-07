Imelda Tuñón, arrepentida de hablar sobre la muerte de Julián Figueroa, pide perdón ¿a Marco Chacón?

En los últimos días, Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, dio mucho de qué hablar después de narrar los últimos momentos de Julián Figueroa, quien murió en abril del 2023, y haber criticado a Marco Chacón, esposo de Maribel, por llorar en una entrevista. Tras lo ocurrido, la actriz de teatro sorprende a todos al ofrecer una disculpa.

La joven aseguró que el cantante tenía alucinaciones y que, tras su deceso, olía mal: “Él estaba mal y subió el cuarto y dijo que él estaba viendo serpientes. Le dije que se bajara, que no asustara al niño... pero después bajó al cuarto de su prima Maribel y le preguntó por nosotros, como si no recordara que acababa de vernos… La gente no se imagina... es un olor que se queda impregnado para siempre”, expresó.

Posteriormente, arremetió contra Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, por haber llorado en una entrevista. Y es que el especialista en Derecho no pudo evitar romper en llanto al recordar a Julián, a quien, en sus palabras, veía como a un hijo.

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, llora al recordar la muerte de Julián Figueroa / Redes sociales

Te podría interesar: Imelda Tuñón llama “malvada” a Maribel Guardia en “Venga la alegría” y Ricardo Casares la para en seco, VIDEO

¿Qué dijo Imelda Tuñón, esposa de Julián Figueroa, sobre Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, por llorar en una entrevista?

Luego de que Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, asistiera al programa ‘Siéntese quien pueda’ y se quebrara al hablar de Julián Figueroa, Imelda Tuñón dijo sentirse indignada de que la gente llorara, a pesar del sufrimiento que han causado.

Si bien no mencionó nombres, muchos intuyeron que esas palabras eran para Chacón. En su mensaje, la actriz de teatro también lo habría comparado con una “rata”.

“Qué fácil llorar cuando vas perdiendo, cuando causaste tanto daño y dolor a una familia haciendo campañas de desprestigio escondido como (rata)... Nada de frente, perdón, pero no puedo tener respeto por gente tan cobarde, con tan poca empatía, poco valor humano y educación”, expresó a través de Instagram.

En respuesta a esto, Marco simplemente declaró que no tenía “nada que decir”. También dejó claro que continuará expresando su dolor por la muerte de Julián Figueroa, de la forma que mejor le parezca.

Imelda Garza Tuñón le responde a Marco Chacón tras romper en llanto en entrevista / IG: @imetunon

Te recomendamos: Victoria Ruffo sale en defensa de Maribel Guardia ¡Le envía contundente mensaje a Imelda Tuñón!

¿Imelda Tuñón, esposa de Julián Figueroa, está arrepentida por criticar el llanto de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia?

En una reciente entrevista para ‘Ventaneando’, Imelda Tuñón, esposa de Julián Figueroa, le ofreció una disculpa a Marco Chacón, asegurando que nunca fue su intención burlarse o minimizar su dolor ante la muerte del cantante.

Según la exnuera de Maribel Guardia, aparentemente, pensó que Chacón se refería su hijo, lo que consideró como un insulto tras la polémica suscita por el proceso legal que inició Guardia en su contra.

Imelda Tuñón “Ya después aclaré eso. O sea, yo entendí otra cosa. Entiendo que llore por su dolor, por lo que él quiera, siempre y cuando no sea por mi caso”

¿Imelda Tuñón se arrepiente de haber hablado sobre la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia?

Durante la conversación, Imelda Tuñón también lamentó haber hablado sobre los últimos momentos de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, asegurando que no sabía el impacto que tendrían sus declaraciones.

“No se puede desdecir lo dicho. Si van a seguir criticando, pues que sigan criticando. Son cosas que pasaron, son cosas que platiqué. A lo mejor no debí haberlo platicado. No sabíamos qué impacto iba a tener eso, pero no lo puedo desdecir, ¿qué hago?”, manifestó.

Para finalizar, expresó su deseo de solucionar los problemas legales con Maribel Guardia y, en el futuro, llegar a un acuerdo sobre el tiempo de convivencia con su hijo.

Mira: ¿Imelda Tuñón ganó la custodia de su hijo? Abogado de Maribel Guardia lo niega y revela que ¡ni juicio hay!