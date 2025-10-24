Imelda Tuñón lanza dardo a Maribel Guardia; publica fotos con su hijo con poderoso mensaje tras audiencia

Tras las polémicas con Maribel Guardia, Imelda Garza Tuñón sorprendió en redes sociales al compartir una serie de fotografías junto a su hijo, que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.

Sin embargo, lo que más dio de qué hablar no fueron las imágenes en sí, sino el mensaje que las acompañó, ¿pudo ser una presunta indirecta hacia Maribel Guardia?

¿Imelda Garza Tuñón mandó indirecta a Maribel Guardia? / Foto: IG/imetunon

No te pierdas: Maribel Guardia deja su casa por seguridad y explica por qué no puede despedirse de su hijo, Julián Figueroa

Imelda Garza Tuñón publica fotos con su hijo... ¿Hay indirecta a Maribel Guardia?

Imelda Garza Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir una serie de fotografías en las que aparece disfrutando de un día en un parque de diversiones con su hijo, fruto de su relación con el fallecido Julián Figueroa.

En las fotos y videos, el menor de edad aparece con el rostro cubierto, pero se les puede ver en diversos juegos mecánicos y rodeados de decoraciones alusivas a Halloween. Sin embargo, lo que más generó conversación no fueron las postales familiares, sino el mensaje que acompañó la publicación.

“Por esta y por todas las aventuras que nos esperan juntos. Te amo, bebé bello. Nosotros felices y los perros ladrando. Ya casi es Halloween y lo sabemos”, dijo la actriz y cantante.

La frase “nosotros felices y los perros ladrando” desató todo tipo de interpretaciones entre los usuarios, quienes consideraron que podría tratarse de una indirecta hacia Maribel Guardia, abuela del menor. Aunque Imelda no mencionó nombres ni hizo alusión directa, varios internautas recordaron los rumores de distancia entre ambas, lo que alimentó aún más la especulación sobre el trasfondo del mensaje a la par que dividió opiniones:

“Está súper que disfrutes a tu hijo, pero, ¿para qué mencionar a la señora Maribel ?”

“Que malagradecida eres, todo lo que haces por el bendito dinero”

“Deja de utilizar a tu hijo no seas ridícula, explícanos en qué momento quieres competir con Maribel, ¿neta? Piensas que la gente te puede apoyar, hay quienes lo hacen y es válido, pero ubícate. Jamás, jamás le vas a ganar a Maribel”

“Al final eres una mujer sola que está saliendo adelante y eso debe aplaudirse”

“Yo solo veo una mamá trabajadora, consentidora, y con ganas de salir adelante”

“Mamá solo es una... La abuela ya fue mamá y no dio bien el rol.”

Publicación de Imelda Garza Tuñón que generó polémica. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: Imelda Tuñón, pese a las críticas por “desafinada”, está lista para lanzar nueva música y armar un show

¿Maribel Guardia ya no podrá ver a su nieto, hijo de Julián Figueroa?

Maribel Guardia habló sobre la situación con su nieto, hijo de su fallecido hijo Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón, y reconoció que no sabe si volverá a verlo. En un encuentro con la prensa el pasado lunes 20 de octubre, la actriz mencionó que se despidió del menor de edad debido al distanciamiento con su exnuera, lo que ha limitado la convivencia.

“No sé si lo voy a volver a ver. Me llevo lo mejor de ese niño, lo tuve desde que nació hasta los ocho años. La infancia es lo más lindo de una persona”, declaró Maribel Guardia, refiriéndose al tiempo compartido con su nieto.

TVNotas estuvo presente en el encuentro entre Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, con Imelda Garza Tuñón, quiénes acudieron al juzgado noveno de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de Morelos para tratar asuntos relacionados con la herencia de Julián Figueroa.

Aunque no se profundizó en la relación actual con su exnuera, Maribel Guardia señaló que se lleva los recuerdos de los años que compartió con su nieto, desde su nacimiento hasta los ocho años.

Las recientes publicaciones de Imelda Garza Tuñón con su hijo desataron comentarios sobre un posible mensaje a Maribel Guardia. / Foto: IG/maribelguardia

No te pierdas: ¿Maribel Guardia deja fuera del testamento a su nieto, hijo de Imelda Tuñón? Actriz lanza contundente mensaje

¿Qué pasó en la audiencia entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón?

En la audiencia celebrada en el juzgado noveno de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, fueron los primeros en presentarse frente a las autoridades. Minutos después, Imelda Garza Tuñón compareció para rendir testimonio relacionado con el testamento de su fallecido pareja, Julián Figueroa.

Los primeros reportes de la audiencia, en la que estuvo TVNotas, indican que en esta audiencia se busca esclarecer, con base en pruebas, si Marco Chacón habría falsificado la firma en el testamento de Julián Figueroa, como lo señaló anteriormente el abogado de Imelda Garza Tuñón.

Durante el desarrollo del procedimiento, se presentaron pruebas confesionales. La primera declaración correspondió a Marco Chacón y tuvo una duración cercana a una hora, en la que respondió a las preguntas de las autoridades y del equipo legal involucrado en el caso.

El encuentro se realizó en estricto marco legal, con la comparecencia de las partes directamente involucradas y con la presentación de los documentos y pruebas correspondientes para determinar la validez y autenticidad del testamento de Julián Figueroa.

No te pierdas: ¡Maribel Guardia ya se decidió!: la actriz revela dónde reposarán las cenizas de su hijo Julián Figueroa