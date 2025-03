Marco Chacón desmiente a Imelda Tuñón y aclara qué pasará con la herencia de Julián Figueroa

La polémica para Imelda Tuñón no para. Tras haber recuperado a su hijo, quien había estado poco más de un mes bajo la custodia de Maribel Guardia, se reportó que, supuestamente, Marco Chacón, esposo de la actriz, la habría obligado a firmar documentos relacionados con la sucesión testamentaria de Julián Figueroa.

Según información de Inés Moreno, la exparticipante de ‘La academia de Venga la alegría’ afirma haber sido “presionada” para iniciar el proceso, obligándola a firmar documentos, sin darle la oportunidad de leerlos o darle una copia de ellos.

La joven también señala que el testamento que supuestamente firmó Julián Figueroa el 2 de marzo de 2018, en Zihuatanejo, sería falso, por lo que buscará impugnarlo.

Por si esto fuera poco, el periodista Jorge Carbajal compartió documentos que mostrarían que Imelda estaría tratando de reclamar una parte de la herencia de Joan Sebastian, padre de Julian, en Estados Unidos, y esa sería la principal razón por la que quiere invalidar el testamento de su fallecido esposo.

Imelda Tuñón / Imelda Tuñón

Checa: Maribel Guardia e Imelda Garza habrían protagonizado fuerte pelea durante la audiencia, aseguran

¿Marco Chacón sí presionó a Imelda Tuñón para iniciar la sucesión testamentaria de Julián Figueroa?

A raíz de estas acusaciones, Marco Chacón mandó un mensaje a ‘Ventaneando’ para aclarar que, en ningún momento, presionó a Imelda Tuñón para iniciar la sucesión testamentaria de Julián Figueroa, asegurando que siempre se le mantuvo informada del proceso.

“Ella es un adulto de 33 años y se le explicó que había que abrir un proceso de sucesión. Se le explicó también que tenía que ser en Cuernavaca porque allí está la casa de Julián y porque allí mismo se lleva el proceso del papá de Julián”, indicó.

Asimismo, el abogado, quien es esposo de Maribel Guardia, explicó que “el proceso se inicia como intestamentario”, ya que, en ese entonces, se desconocía que “Julián había dejado un testamento”, pues dicho documento fue “encontrado después, en Guerrero”.

Marco Chacón “En ese documento deja como heredero universal a su hijo y deja a Imelda como albacea y, si ella no acepta, a su mamá, es decir, Maribel Guardia. El proceso cambia de intestamentario a testamentario cuando se dan cuenta de que hay un testamento en Guerrero”

Según su versión, Imelda y Maribel se negaron a ser albaceas, por lo que, en conjunto, decidieron que él tomará este papel: “Ellas, ante notario, deciden que sea yo quien ejerza esta función”, dijo.

Marco Chacón desmiente a Imelda Tuñón / Captura de pantalla

Te podría interesar: ¿Por qué liberaron al supuesto dealer de Imelda Tuñón? Filtran las razones detrás de la polémica

¿Imelda Tuñón será la nueva albacea de la herencia de Julián Figueroa?

Marco Chacón se dijo sorprendido ante la actitud de Imelda: “Por lo visto, ya no le parece que su hijo sea el heredero y desconoce todos los actos que realizó de manera personal”.

De igual forma, resaltó que no le interesa ser el albacea, por lo que iniciará los trámites necesarios para dejar de serlo: “Voy a renunciar a la brevedad posible, de acuerdo al procedimiento de ley”, concluyó.

Si bien no mencionó quién tomará su lugar, todo parece indicar que Imelda Tuñón, tal y como se dicta en testamento, tendría que asumir esta responsabilidad. No obstante, hasta el momento, la joven no se ha pronunciado ante esto.

Marco Chacón desmiente a Imelda Tuñón / Captura de pantalla

¿Marco Chacón también renuncia como representante del hijo de Imelda en la sucesión testamentaria de Joan Sebastian?

En su mensaje, Marco Chacón no dijo nada acerca de dejar su papel como representante en la sucesión testamentaria de Joan Sebastian.

Recordemos que los bienes del cantante que le corresponden a Julián Figueroa pasarán a manos de su hijo, quien, al ser menor de edad, será representado por Chacón hasta que cumpla la mayoría de edad.

El abogado de Joan Sebastian, Cipriano Sotelo, quien ha estado involucrado en este asunto, sostuvo que fue la propia Imelda quien propuso al esposo de su exsuegra para esta función.

Mira: José Manuel Figueroa estaría apoyando a Imelda Tuñón por una poderosa razón