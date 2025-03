Imelda Tuñón gana ante Maribel Guardia y recupera a su hijo, todos los detalles

El pasado 22 de enero de 2025, la actriz Maribel Guardia fue la persona a la que las autoridades determinaron la custodia provisional de su nieto, luego de que se suscitara una pelea en el colegio del menor cuando su mamá, Imelda Tuñón llegó por él.

Se supo que Maribel Guardia había demandado a Imelda porque supuestamente no cuidaba bien del pequeño que tuvo con Julián Figueroa (qepd) debido a sus supuestas adicciones.

Desde entonces, Maribel era la responsable de su nieto, pero a poco más de un mes de ello, este 1 de marzo, Imelda Tuñón dio a conocer que recuperó a su hijo.

Maribel Guardia ya no tendrá la custodia de su nieto / YouTube: tutorialesgerberin

Imelda Tuñón se reencuentra con su hijo, ¿qué pasará con Maribel Guardia?

A través de una publicación de Instagram, Imelda Tuñón reveló una fotografía en la que se aprecia cómo sostiene el brazo de su hijo.

Esta imagen es emblemática luego de estar un mes y una semana separados por el pleito legal ente ambas, Imelda se pudo reencontrar con su pequeño.

Emocionada por el reencuentro, Imelda escribió: “Hoy ganó el amor, hoy ganó la justicia! El día más feliz de mi vida fue cuando naciste, hoy es el segundo. Dios es bueno”.

Recordemos que se filtró en su momento que las autoridades determinaron supuestamente que el niño debía permanecer con Maribel 10 días. Sin embargo, al término de ese plazo, la famosa ofreció una conferencia de prensa donde dijo que eran más días y se habló de que eran alrededor de 90.

Autoridades le dan la custodia del nieto de Maribel Guardia a Imelda Tuñón

La tía de Imelda Tuñón, la periodista Addis Tuñón realizó una transmisión en vivo en YouTube para dar más detalles de lo que sucedió.

Según contó, durante la madrugada, las autoridades determinaron que Imelda Tuñón tendría la custodia de su hijo. “La ley, la madrugada de hoy, otorgó la guarda y custodia a la mamá del niño que es, Imelda Garza Tuñón”, confirmó.

Además, al parecer las autoridades sacaron del domicilio al pequeño para entregarlo a su madre, según relató Addis: “Han de haber sido momentos bien difíciles para la señora Maribel Guardia, que vaya la autoridad hasta tu casa, y te pida que entregues a tu nieto a su mamá”, dijo.

La tía de Imelda dijo que no quería dar detalles que le corresponden dar a su sobrina, pero sí dijo: “Supongo que la autoridad vio todo lo que tenía que ver para ver que Imelda era una persona psicológica y toxicológicamente adecuada. Que no significaba un peligro para la integridad de su propio hijo. Supongo muchas cosas pero será Imelda (la que lo diga) o en su momento Maribel si quiere hablar de esto porque son las directas involucradas”.

Addis sí indicó que las pruebas presentadas por Imelda ante las autoridades fueron suficientes para demeritar las acusaciones de Maribel. “No quiero dar más datos porque no me corresponde a mi, pero la autoridad no solo analizó a Imelda, y el resultado es que ese niño debe de regresar con su mamá”, indicó la conductora.

Hasta el momento Maribel Guardia no se ha pronunciado al respecto, pero Addis mencionó que a partir de esta determinación, espera que la actriz e Imelda puedan conciliar por el bien del pequeño.