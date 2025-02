Imelda Tuñón se habría negado a hacerse pruebas toxicológicas en la Fiscalía, filtran presuntas pruebas

En medio de la polémica entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón por la custodia del hijo de Julián Figueroa (qepd), Javier Ceriani expuso supuestos documentos que indicarían que la viuda de Julián se negó a realizarse pruebas psicológicas y toxicológicas en la Fiscalía cuando las autoridades finalmente determinaron que el menor se quedaría tentativamente con Maribel Guardia, quien ha acusado a Imelda de ser adicta y que esto pone en riesgo a su pequeño.

Imelda Tuñón denunció que no le habían hecho pruebas en la Fiscalía / Instagram: @imetunon

Imelda Tuñon se habría negado a realizarse exámenes de la Fiscalía

Javier Ceriani publicó en su canal de YouTube un documento que supuestamente es de la Fiscalía, en el cual se señala que Imelda Andrea Garza Tuñón acudió al laboratorio de química forense acompañada de su abogado, pero no accedió a proporcionar una muestra biológica.

“Tras solicitarle una donación voluntaria, la ciudadana Imelda Andrea Garza Tuñón se negó a proporcionar muestra biológica alguna. Motivo por el cual no fue posible llevar a cabo los estudios por usted solicitados. Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que haya lugar”, se lee en el documento.

Esta información ha generado especulaciones sobre las razones detrás de la negativa de la actriz, recordando declaraciones previas de excompañeros y personas cercanas que han insinuado un posible abuso del consumo de sustancias.

Además, recordemos que Imelda denunció en aquel momento que la Fiscalía no le había hecho pruebas toxicológicas para dar una determinación sobre la custodia aunque sea temporal de su hijo. Sin embargo nunca mencionó que sí se le habría solicitado, pero ella no habría aceptado. Ante su denuncia de falta de exámenes toxicológicos, varios días después, la joven se realizó algunos exámenes por su cuenta, pero al parecer las autoridades no los habrían aceptado.

Antes de finalizar su investigación, Javier Ceriani reflexionó sobre las constantes acciones de Imelda Tuñón contra su suegra, Maribel. Aseguró que no tiene algo personal en su contra, pero destacó que, a diferencia de Maribel y Marco Chacón, quienes han mantenido una imagen sin escándalos, Imelda sigue siendo el centro de nuevas controversias y revelaciones que no la dejan bien parada.

Surge nuevo testimonio contra Imelda Tuñón

En el mismo video, Ceriani compartió el testimonio de una regiomontana que presuntamente coincidió con Imelda y su pareja en un antro de San Pedro, justo antes del bautizo de su hijo en El Rey del Cabrito.

La mujer relató que, tras la celebración, Imelda le dejó a su hijo en brazos durante una hora para cambiarse, ya que deseaban seguir la fiesta en otro lugar. Esta situación generó controversia sobre el comportamiento de Ime Tuñón y la preocupación por su rol como madre.