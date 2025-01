Imelda Tuñón: Examiga la desenmascara, asegura que es interesada y que vio actos violentos contra Julián

La entrevista a Nagibe Abbud está disponible en el canal de YouTube de TVNotas, la joven fue compañera de Imelda Tuñón en el grupo musical Finnix pop, y nos contó que dicho proyecto no tuvo éxito debido a las actitudes de la nuera de Maribel Guardia. “La conocí en Finnix pop, que en un principio se llamaba Trafic. Fue en 2018. Llegué por medio de un casting. Nuestra relación fue muy complicada. Yo venía de Chihuahua. Era muy inocente en ese entonces. Llegué con el sueño de ser cantante”.

“A mí siempre me trató como una trabajadora más, a pesar de que yo daba dinero para el grupo. Invertí mucho, pero como el proyecto no funcionó decidimos terminarlo. Formamos otro, donde yo invertí el 50% y ella el otro 50. Me dijo que ella tenía que ser la líder porque era familiar de Maribel Guardia y Julián Figueroa. Yo hubiera dicho que soy sobrina de Omar Chaparro, pero no me gusta ser así".

Aseguró que conoce los secretos que guarda su excompañera y que está dispuesta a revelarlos: “Imelda está manipulando a la gente para que pongan a Maribel como la culpable, la mala”.

Negibe e Imelda se conocieron en 2018 y formaron el grupo musical Finnix pop que se desintegró en 2022 / Cortesía de la artista / IG: @nagibeabbud / Archivo TVNotas

Nagibe Abbud, examiga, asegura que Imelda Tuñón sí consumía sustancias prohibidas

En su denuncia, Maribel aseguró que, supuestamente, Imelda consumía alcohol y drogas. Al respecto, Nagibe nos dijo: “Siempre estaba tomando cosas. Andaba muy alterada y ansiosa. Nunca le pregunté qué era, aunque la vi muchas veces”.

"¿Quieren comprender más a Imelda? Vean a su mamá y se darán cuenta de que es hereditario. La misma Imelda me lo dijo. Además, sufre trastorno de bipolaridad y depresión”.

“Cada que me invitaba a una reunión, yo tenía que cuidarla. Nos fuimos de fiesta mínimo unas 10 veces. A Imelda le encanta tomar hasta ponerse hasta atrás. Le gusta ligar con varios. Por eso dejé de salir con ella”.

“Nunca fuimos amigas. Me decepcionó desde el día 1, porque yo tenía un sueño. Yo la defendía, pero una persona buena no hace lo que ella está haciendo ahorita”.

La también actriz asegura que Imelda trataba mal a su esposo, Julián Figueroa: “Yo conocí a Julián y él siempre se preocupaba por ella. Tengo pruebas. Era una gran persona, muy bondadoso. Julián la rescataba de todos los bares, porque Imelda se pone muy mal cuando toma. Varias veces vi cómo lo golpeaba. Él le decía que se fueran a la casa, pero no le hacía caso”.

“Ella me decía que Julián era un machista, un celoso, y que no la dejaba hacer nada sola. Él solo quería ayudarla. Julián odiaba que se drogara”.

Nagibe reiteró que Imelda consume sustancias. “Usa coc4ín4 y ‘tusi’ (llamada la coc4ín4 rosa). En una carpeta tengo la evidencia de que actualmente lo hace. A su último novio le pide 25 gramos de ‘tusi”. Ella manipula a la gente. Dice que Maribel miente porque ella solamente compra vapeadores y que no sale de fiesta”.

Asegura que el cantante quería ayudar y proteger a su esposa, pero que ella, supuestamente, se ponía muy agresiva / Cortesía de la artista / IG: @nagibeabbud / Archivo TVNotas

Nagibe Abbud apoya a Maribel Guardia en la denuncia contra Imelda Tuñón

Le preguntamos si Imelda le pidió ayuda. Esto nos dijo: “Ella necesita apoyo profesional, pero nunca lo va a aceptar. Le gusta mucho la fiesta y las sustancias prohibidas. Yo tomo responsabilidad de lo que digo, porque tengo las evidencias”.

Respecto a cómo trata Ime a su hijo, aseguró: “De él nunca se hizo cargo. No es una buena mamá. En una ocasión nos habló a las 2 de la mañana. Estaba borracha, llorando. Fuimos y nos pidió que no hiciéramos ruido porque Maribel estaba dormida. Su hijo estaba con ella viéndola alcoholizada. En ese momento solo estaba un familiar de Julián. Ella se va a acordar de mí".

“No le hacía caso ni le ponía atención. Imelda quiere a su hijo por el dinero. Lo está utilizando como cajero automático. Para eso lo quiere. Espero que ahorita se esté arrepintiendo”.

¿Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, le fue infiel?

Hace unos días Imelda declaró que, posiblemente, el enojo de Maribel y su esposo era porque ella y su mamá descubrieron una supuesta infidelidad de Marco Chacón con una exalumna. Le preguntamos si Imelda alguna vez le expresó su sentir sobre él y aseguró: “Imelda dijo que el esposo de Maribel era un drogadicto. Habla pestes de él, cuando Marco es un profesional y nunca ha probado sustancias. La ha cuidado. Es una persona increíble”.

Nagibe le envía un mensaje a Imelda: “Busca ayuda. Es momento de afrontar la realidad, de reflexionar, de dejar de manipular y mentir. Es momento de prepararte para ser la mamá que tu hijo se merece”, concluyó.

Nagibe apoya las declaraciones que hizo Maribel Guarida contra Imelda Tuñón / Cortesía de la artista / IG: @nagibeabbud / Archivo TVNotas

¿Quién es Nagibe Abbud?

Es sobrina de Omar Chaparro, pero se ha abierto paso por sí sola.

Incursionó en TV, cine y teatro desde los 15 años.

Debutó en la obra ‘La cenicienta’.

Participó en los unitarios: ‘ La rosa de Guadalupe’

Hizo la telenovela ‘La reina soy yo’ (2018).

Actuó en la cinta ‘La rebelión de los godínez’, y en la serie ‘Señorita’.

También es influencer.

Se lanzó como solista en 2024.

