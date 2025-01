Maribel Guardia contra Imelda Garza Tuñón: Filtran denuncia sobre la disputa legal respecto al nieto

El pasado martes 21 de enero, Maribel Guardia confirmó que presentó una denuncia contra su nuera, Imelda Garza Tuñón, madre de su nieto y viuda de su hijo José Julián Figueroa. La actriz explicó su decisión a través de un comunicado difundido en Instagram, donde declaró:

Maribel Guardia “Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo interés de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi niño y se haga lo que Dios y la autoridad determine prudente”.

La denuncia fue filtrada y, de acuerdo con el programa Hoy, contiene señalamientos que han polarizado la opinión pública.

Mira: Maribel Guardia e Imelda Tuñón: Así era su relación antes de la demanda ¡La actriz hasta la defendía!

Imelda Garza Tuñón defiende su postura

Tras darse a conocer la situación, Imelda Garza se presentó ante la Fiscalía General de la Ciudad de México para esclarecer los hechos. Durante la madrugada del 22 de enero, declaró a los medios que su hijo continuaba bajo custodia del DIF, a pesar de que inicialmente se le había informado que el menor podría ser entregado a su abuelo paterno.

“Me quiere quitar a mi bebé, Maribel Guardia me quiere quitar a mi hijo. Hicieron todo lo posible porque el caso se retrasara lo más posible. Son las 5:30 de la mañana, no lo dejan salir, no me dejan verlo. El niño estaba llorando hace rato; lo tienen recluido como un criminal y esto no es justo”, expresó Imelda visiblemente afectada.

El abogado de Garza Tuñón también denunció irregularidades en el proceso, afirmando que el menor fue sometido a pruebas sin la presencia de su madre: “Es ilegal que hayan sometido al menor a pruebas sin la presencia de su madre. Esto es un atropello que no podemos permitir”, declaró.

Checa: Imelda Tuñón, en llanto, llega a la Fiscalía y denuncia separación de su hijo tras demanda de Maribel Guardia

Instagram / Hoy / Gustavo Adolfo Infante

Esta es la denuncia de Maribel Guardia contra Imelda Garza, preocupada por el bienestar de su nieto

La denuncia presentada por Maribel Guardia incluye fuertes señalamientos contra Imelda Garza. En el documento fue filtrado por el programa Hoy y el periodista Gustavo Adolfo Infante.

“La hoy imputada sale sola todos los fines de semana y eventualmente entre semana del domicilio de la Suscrita, que fuera el conyugal en vida de mi hijo. Tengo conocimiento, por las personas y hechos que manifiesto a continuación, que va a diversos lugares de entretenimiento, como lo son bares o los denominados antros. En ocasiones, no regresa en uno o dos días sin saber su paradero ni con qué clase de personas se relacione”, se puede leer en el documento

Instagram / Hoy / Gustavo Adolfo Infante

Maribel Guardia también señaló que la conducta de Imelda genera un ambiente de incertidumbre para su nieto y agregó que: “Considero necesario hacer del conocimiento de esta autoridad, que la suscrita le proporcionó como ayuda, sin haber obligación alguna, un apoyo mensual de $22,000.00 para sus gastos personales. Sin embargo, la misma no desarrolla actividad alguna laboral, académica o escolar ni de ninguna especie”.

Te puede interesar: Maribel Guardia revela que consoló a Lucía Méndez tras la muerte de Dulce

Instagram / Hoy / Gustavo Adolfo Infante

El periodista Gustavo Adolfo Infante reveló en su canal de YouTube que la denuncia incluye evidencia gráfica de Imelda en presunto estado inconveniente. También informó que Maribel Guardia argumentó que su salud se ha visto afectada por esta situación:

“Por periodos de depresión, intranquilidad porque nos sentimos inseguros, hostigados, amenazados. Esto me ha traído como consecuencia varias noches de insomnio y una pérdida de peso de 64 kilos a 55 kilos. Lo que afecta mi salud y mis sentidos en virtud de la seguridad de mi nieto y mi familia”, declaró Maribel Guardia

Instagram / Hoy / Gustavo Adolfo Infante

Imelda Garza niega las acusaciones de Maribel Guardia sobre sustancias y conductas inapropiadas

Ante las acusaciones, Imelda Garza negó de manera categórica haber incurrido en conductas inapropiadas. Aseguró que las pruebas toxicológicas realizadas fueron negativas y rechazó los rumores sobre la presencia de hombres en su domicilio o haber llegado en estado de ebriedad.

“Carecen de fundamento estas acusaciones. He cumplido con todo lo que se me ha solicitado. Las pruebas realizadas no muestran nada indebido”, declaró.

Maribel Guardia ha solicitado formalmente la custodia de su nieto, argumentando que Imelda Garza no es apta para ejercer su cuidado. Este caso continúa en proceso y ha generado un debate sobre los derechos de los menores y las responsabilidades de las partes involucradas.

Cabe señalar que, hace unos minutos se dio a conocer que pequeño ya se encuentra en manos de abuela paterna, es decir, Maribel Guardia. Dicha información fue confirmada por el esposo de la actriz, Marco Chacón.