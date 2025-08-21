¿Lourdes Munguía no quiere trabajar con Imelda Tuñón tras pleito con Maribel Guardia? La actriz lanza mensaje

¿Hay tensión dentro del elenco de la obra teatral ‘Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve’? La actriz Lourdes Munguía reveló si está dispuesta a coincidir en escena con su compañera Imelda Tuñón. ¿El motivo? Lourdes es amiga de Maribel Guardia, quien demandó a Tuñón, mamá del nieto de la actriz costarricense.

¿Lourdes Munguía no quiere trabajar con Imelda Tuñón por Maribel Guardia?

En entrevista con el programa Sale el sol, Lourdes Munguía fue tajante al explicar su decisión de no compartir escenario con Imelda Tuñón:

“Sí, sí, prefiero no coincidir… nos acomodamos. Primero mi amiga Maribel es mi hermana, entonces primero ella” Lourdes Munguía

De acuerdo con Munguía, se realizó un reacomodo en los horarios de funciones para evitar cualquier encuentro con Imelda, quien también forma parte del elenco. Esta medida no solo refleja una clara toma de postura, sino también un gesto de respaldo hacia Maribel Guardia, quien inició un proceso legal para cuidar el bienestar de su nieto, hijo del fallecido cantante Julián Figueroa.

Aunque Munguía afirmó que Maribel no es una persona conflictiva y prefiere mantenerse al margen, reconoció que la situación ha sido dolorosa para su amiga. “A ella no le gusta el conflicto, la verdad. Lo más feo es que va para largo… y mi amiga no es una persona de pleitos”, expresó.

Lourdes Munguía habló de cómo se encuentra su gran amiga Maribel Guardia / Instagram: @lourdes.munguia

¿Maribel Guardia mantiene a Imelda Tuñón y a su nieto?

Maribel Guardia fue cuestionada hace unos días sobre su actual relación con su nieto e Imelda Tuñón.

Guardia, explicó que ya no apoya económicamente a su nieto, y que la decisión fue tomada a solicitud de Imelda Tuñón, madre del menor.

Maribel aseguró que en el pasado sí contribuía económicamente a la manutención del niño, pero actualmente no lo hace debido al conflicto legal. Sin embargo, se dijo dispuesta a retomar su apoyo si así lo determina un juez.

“Claro que deseo estar cerca de mi nieto. Julián (su hijo) hubiera querido que siguiera presente en su vida” Maribel Guardia

Este distanciamiento ha generado preocupación entre los seguidores de la actriz, quienes han mostrado su apoyo a través de redes sociales, mientras la controversia con Imelda Tuñón sigue desarrollándose.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales y Canva

¿Cuál es el estado de salud de Maribel guardia?

Otra de las preocupaciones constantes ha sido la salud de Maribel Guardia, quien hace unas semanas protagonizó un rumor en el que presuntamente padecía leucemia, versión que fue desmentida por ella misma.

Lourdes Munguía aprovechó el espacio mediático para desmentir los rumores que han circulado sobre supuestas hospitalizaciones o incluso la muerte de la actriz, señalando que esas noticias falsas afectan emocionalmente tanto a los allegados como al público.

“Ya no me la maten, por favor… cada vez que sale una publicación de que está hospitalizada o que ya se murió, me enfermo del estómago”, dijo.

La situación que involucra a Lourdes Munguía, Imelda Tuñón y Maribel Guardia refleja cómo los conflictos personales pueden permear en el ámbito profesional. Mientras el público sigue asistiendo a las funciones de la exitosa obra, las tensiones entre las actrices siguen latentes.

