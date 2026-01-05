Juan Soler estalla y pide que saquen a este conductor de Sale el sol: “Le hace daño a la gente”

Un video que circula en redes sociales muestra a Juan Soler solicitando a la producción que retire del programa a Mauricio Mancera, conductor de “Sale el sol”, quien se integró a la emisión apenas en 2024, ¿no lo soporta?

¿Qué dijo Juan Soler sobre sacar a Mauricio Mancera de Sale el sol?

Aunque Juan Soler, también novio de Paulina Mercado parece estar furioso en el video, en realidad todo se trató de una broma.

El momento ocurrió el pasado viernes, cuando Juan Soler estuvo como invitado en “Sale el sol”, programa en el que también ha sido conductor y, tras escuchar a Mauricio Mancera cantar, reaccionó y en tono de enojo, pidió entre risas que lo sacaran del programa debido a su desafinado canto.

En el video se aprecia a Juan Soler aparentemente enojado, pero finaliza su reclamo con una sonrisa con la cual deja claro que en realidad se lleva muy bien con Mauricio Mancera, a quien le hizo esta broma mientras cantaba “Take my breathe away”.

Juan Soler se defiende de las críticas / Redes sociales

¿Por qué Juan Soler pidió sacar del foro a Mauricio Mancera en Sale el sol?

Según el clip compartido por la cuenta de “Sale el sol”, Juan Soler se estresó de escuchar a cantar a Mauricio Mancera y por su escaso talento vocal, reclamó en broma a la producción por dejarlo cantar en el foro y crear “contaminación auditiva”.

“Lo tienen que quitar del foro, no puede venir porque es contaminación auditiva, le hace mucho daño a la gente, psicológicamente está comprobado que la gente que está expuesta a este tipo de sonido le va mal en la vida, punto”, expresó ante las cámaras.

Sin embargo, lejos de tratarse de un conflicto real, todo formó parte de una broma de Juan Soler dirigida a Mauricio Mancera, relacionada con el canto del conductor. El momento se dio en un ambiente de complicidad y humor entre ambos, que para muchos seguidores fue divertido.

¿Quién es Mauricio Mancera, conductor de Sale el sol?

Mauricio Mancera Reynoso (Ciudad de México, 5 de octubre de 1983) es un conductor de televisión mexicano con una trayectoria de casi dos décadas

Ha sido conductor programas como “Hoy”, “Venga la alegría”, “Enamorándonos”, “Miembros al aire”.

Ha participado en series como “Mi querida herencia”, “Vecinos” (2022) y “Lotería mexicana” (2010).

El conductor y actor Mauricio Mancera también participó en “Masterchef celebrity”, en la edición del 2022, que ganó Ricardo Peralta.

