Juan Soler le dedica romántico mensaje a Paulina Mercado a casi un mes de su cirugía

A finales de septiembre, Paulina Mercado se sometió a una cirugía luego de que le diagnosticaran cáncer de garganta. La noticia fue dada a conocer por Gustavo Adolfo Infante, quien es su compañero en ‘Sale el sol’.

Afortunadamente, todo salió bien y, días después de la intervención, la presentadora confirmó que estaba libre de cáncer.

“La operación fue todo un éxito, me fue increíble. El tumor estaba algo grandecito y lo quitaron todo. Estaba encapsulado. Ya no tengo nada en el cuerpo, nada”, dijo.

Por supuesto, su pareja, Juan Soler, ha sido su gran apoyo en todo este proceso. En diversas ocasiones, el actor ha expresado el orgullo que siente por la fortaleza que ha mostrado su pareja ante las adversidades.

EN VIVO Paulina Mercado [@MercadoPaulina], REVELA cómo se encuentra tras quitarle un TUMOR de la cabeza.#PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol 🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/i3TiV3FyaK — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) December 13, 2023

Juan Soler le dedica romántico mensaje a Paulina Mercado

Actualmente, Juan Soler y Paulina Mercado se encuentran de vacaciones en Argentina. Las celebridades han compartido algunas fotos y videos de su viaje, siendo una de estas publicaciones en la que el histrión le dedicó un mensaje a Paulina.

A través de Instagram, la presentadora subió un video de ellos dos en la playa, junto a una dedicatoria en la que le agradece su amor y apoyo.

“Las almas que se encuentran y se reconocen nunca se sueltan, ni con el silencio, ni con la distancia, ni con las vueltas que da la vida”, manifestó.

En respuesta, Juan le escribió unas palabras para expresar que, sin importar los problemas, siempre estará a su lado.

Juan Soler “Siempre de la mano mi amor… no importa el reto, importa como lo enfrentamos. Te Amo Market”

Por supuesto, los fans se enternecieron con el mensaje y aplaudieron a Soler por la solidaridad que ha mostrado con su novia.

Paulina Mercado y su gran amor hacia Juan Soler

Hace un par de semanas, Paulina Mercado contó para TVNotas todos los pormenores de su operación. También confesó que, previo al proceso, le escribió una carta a Juan Soler para tranquilizarlo.

“Antes de entrar al quirófano, Juan me dijo que me amaba. Que soy fuerte y que podía con esto y más. Cuando me llevó al quirófano, le dejé con mi hermana una carta y una brújula. Él siempre ha andado en moto guiando a muchos en los caminos más difíciles. Es la brújula de todo su grupo. Le escribí que es la brújula de mi vida”, indicó.

Y añadió: “Juan ha estado al pie del cañón. Me acompaña al doctor. Nunca mostró miedo con esto. Al contrario, me genera paz y sabiduría”.

