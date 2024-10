Paulina Mercado reapareció en ‘Sale el sol’ para decir ‘adiós’

Hace unos días, Paulina Mercado sorprendió al público al anunciar que sería operada de un tumor en la garganta.

Afortunadamente la conductora salió bien librada con el apoyo de sus hijos y de su novio, Juan Soler. No obstante, sus cuerdas vocales están afectadas, por lo que no puede hablar bien.

Este lunes, la querida conductora, quien es la única que permanece en ‘Sale el sol’ del elenco original, reapareció en el matutino tras la fuerte operación a la que se sometió.

Paulina Mercado hace anuncio en ‘Sale el sol’

A través de las pantallas de la que ha sido su casa durante años, Paulina se despidió temporalmente del programa.

Debilitada de la voz, Paulina dijo brevemente que no podrá continuar durante un tiempo en el matutino, debido a que necesita tomar terapias que le ayuden a recuperar su voz.

“Lamentablemente (el tumor) fue muy grande, estaba envolviendo casi toda la garganta y, al sacarlo, mis cuerdas vocales salieron un poquito afectadas, deben estar tensas las dos y una está flojita”, explicó.

“Afortunadamente, el tumor fue benigno, estoy agradecida con la vida y por la lección porque de pronto le damos importancia a las cosas que no la tienen”, dijo dando gracias por haber salido de ese momento tan oscuro luego de que el tumor le había sido detectado cinco semanas antes de la intervención.

Paulina reapareció para decir que se ausentará más tiempo del programa / YouTube

Y reflexionó comentando: “Es un silencio que tengo que hacer en este momento para escucharme, para ver qué tengo dentro, para ver qué dice mi interior, estoy en ejercicios, estoy en terapia, estoy echándole muchas ganas, para poder hablar, expresar lo que tantas ganas tengo de decir”.

Paulina tranquilizó a su público diciendo que su cuerpo no tiene cáncer porque el tumor fue benigno, pero debe continuar recuperándose para regresar al programa. “Para mí era muy importante conectar con toda la gente que me ha acompañado casi ocho años, me han acompañado, me han apoyado, han confiado en mí y vengo a decirles que me voy a tomar un tiempo más, me necesito tomar un tiempo más. Quiero entregar lo mejor de mí y quiero prepararme, quiero hacer mis terapias para venir aquí y poder gritarles los quiero”.

“Quiero decirle a la gente que vive una batalla así que van a estar bien… y no se van a deshacer tan fácil de mí", finalizó.

