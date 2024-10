Alexis Ayala alarma a sus seguidores con misteriosas publicaciones

El reconocido actor mexicano, Alexis Ayala, ha sorprendido a sus seguidores con una publicación que ha desatado una ola de reacciones.

A través de su cuenta de Instagram, el protagonista de telenovelas como "¡Amigos x siempre!”, compartió una serie de fotografías que han dejado preocupados a sus fans, pues en las imágenes, Ayala aparece golpeado, amordazado y con expresiones de sufrimiento.

El post también estaba acompañado de mensajes contundentes sobre el pasado, el presente y su futuro. ¿De qué se trata?

Alexis Ayala regresa al cine / Redes sociales

Lee: Actriz pierde la vida a pocos días de sufrir una grave caída en su domicilio

Alexis Ayala pública alarmantes imágenes

En la primera imagen de su publicación, Alexis Ayala se deja ver con los ojos vendados con una cuerda, mientras aparece herido del labio y del ojo.

En la segunda imagen, Alexis pareciera ser am3n4zad* con ser golp3*d0 por una mujer con zapatillas rojas. Otra de las fotografías que llamó la atención muestra al actor mientras tiene una venda blanca sobre la boca, en la que está escrita la palabra “amor”.

En otra fotografía, Ayala está sentado sobre el suelo tratando de sostener la pierna de una mujer que lo empuja hacia abajo.

En la última imagen, el actor se muestra como un títere, pues unos cordones mueven sus extremidades y pareciera ser controlado por la misma mujer.

Ve: Adrián Marcelo llama “chapulín” a Mario Bezares y el comediante le contesta: “Nunca pedí que me defendiera”

¿Por qué publicó esas imágenes Alexis Ayala?

Las imágenes del actor iban acompañadas de un texto en el que invitaba a sus seguidores a reflexionar sobre su pasado y a tomar las riendas de su futuro. Al parecer, todo se trata de una catarsis que el propio actor ha hecho en su vida y la manera de representarlos es con arte.

“A mi pasado: No puedo cambiar lo sucedido, pero sí voy a encargarme de darte un final bien merecido. A mi presente: Gracias por darme la oportunidad de cambiar todos los patrones limitantes y mejorar en todos los aspectos. A mi futuro: Te encontraré con mi mejor versión que no podrás reconocerme. Ya sobreviví lo peor. Ahora viene lo mejor. Todo lo que haga de ahora en adelante será para estar feliz, estable y en paz”, decía el texto que acompañó las imágenes.

Y finalmente añadió: “Solo tú eres responsable de cómo te tratas a ti mism@, de cómo te hablas y de qué permites y qué no. Rompe con todo eso que te rompe y construye desde donde estés en amor. Ámate y ama la vida”

Lee: Adrián Marcelo no solo condicionó la publicación de su entrevista con René Franco ¡también se burló!

Alexis Ayala: Redes sociales aplauden la reflexión del actor

Las reacciones en redes no se han hecho esperar y aunque en un principio fue motivo de alarma, sus seguidores en la caja de comentarios aplaudieron sus palabras.

“Wao, Me quede sin palabras”, “Preciisa reflexión y las fotos brutales, maravillosas”, “Magníficas y reales palabras…. Sería otro mundo en el que viviéramos si la gente midiera lo que dice o no dijera nada simplemente … completamente de acuerdo con lo que describe”, “hermoso para reflexionar”, “Fuerte pero cierto la foto de títere me encanta”, “Hombre o mujer, el sexo no importa...el sentimiento es el mismo”, “El problema es que muchas veces quieres quedarte callado y por más que aguantes todo eso que Expresaste en tus fotos no se puede y si el golpe bajo es de alguien quien es cercano a ti duele más y como el volcán sueltas el fuego hasta que sacas todo entonces es demasiado tarde para arrepentirte, solo queda volver a empezar de 0 nuevamente poniendo las reglas o cerrar ese ciclo y que quede enterrado en el pasado para siempre”, fueron algunos de los comentarios que se leían.

Alexis Ayala ¿pasa por un mal momento?

Tras las imágenes del actor, algunos se preguntaban si Ayala se encontraba estable sentimentalmente o estaría atravesando por un mal momento en su matrimonio y hasta ahora se desconoce si su reflexión se trate de su presente o si en el pasado tuvo una relación tóxica.

Recordemos que a lo largo de su vida, Alexis Ayala ha tenido relaciones amorosas con actrices y personalidades del medio del espectáculo. Algunas de sus parejas más conocidas han sido Itatí Cantoral, Ana Brenda Contreras, Karla Díaz y Fernanda López.

Se ha casado en tres ocasiones. Su matrimonio más reciente fue con la actriz Cinthia Aparicio, en 2023 y aunque Ayala también ha estado involucrado en algunas polémicas, como la diferencia de edad en algunas de sus relaciones, ninguna de ellas ha sido por violencia.