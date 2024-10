Adrián Marcelo no solo condicionó la publicación de su entrevista con René Franco ¡también se burló!

El influencer regiomontano, Adrián Marcelo, volvió a la escena pública tras varias semanas alejado de los medios tradicionales. Si bien ya había estrenado contenido en su canal de YouTube mandando indirectas sobre su participación en La casa de los famosos México, hasta ahora no había sido entrevistado por nadie.

Este sábado 12 de octubre estrenó un nuevo episodio en YouTube, donde el famoso compartió detalles sobre los motivos de su ausencia y es que Marcelo asegura que su silencio se debía a que no sabía si podía hablar del proyecto sin temor a que no le fueran a pagar lo prometido o incumplir algún contrato.

Adrián aclaró que su salida de la producción se dio en buenos términos y recibió el pago correspondiente. Antes de esta aparición, ya había grabado una entrevista con René Franco que aún no ha sido publicada. Tanto Adrián como René acordaron posponer el estreno para no interferir con el lanzamiento de otros proyectos del influencer. Sin embargo, un reciente mensaje de René en X ha generado incertidumbre sobre el futuro de esta entrevista, lo que ha desatado un alud de comentarios en redes sociales sumado a las recientes declaraciones del influencer regio.

Adrián Marcelo habla sobre su entrevista con René Franco

Adrián Marcelo reveló que su entrevista con René Franco no fluyó como esperaba debido a sus diferentes enfoques. Mientras que Marcelo está acostumbrado a la espontaneidad y la informalidad de las redes sociales, Franco intentó imponer un formato más rígido y televisivo.

El regiomontano afirmó que nunca ha mostrado interés en los medios tradicionales y prefiere centrarse en su audiencia digital.

“Me entrevistó René y no se puede cotorrear así porque no agarra onda. Dice: ‘Es que no sabes nada de televisión’, y yo: ‘No, no quiero saber de tele w…’ ¿Para qué quiero saber de tele si aquí está nuestra tele? Es lo que a muchos puristas y amantes del medio no les cae el veinte”, mencionó Adrián Marcelo.

Las redes sociales se han dividido ante la demora en la publicación de la entrevista entre Adrián Marcelo y René Franco. Mientras algunos usuarios acusan a Marcelo de ser “ardido” y de sabotear intencionalmente la entrevista, otros critican a Franco por su constante defensa hacia el influencer.

“Adrián ardidoooooo en lugar de Adrián Marcelo, Adrián ardidooooo”, “jajaja no me cae Rene, pero AM solo acepta las entrevistas de sus borregos no soporta presión”, “Quedaste como payaso”, fueron algunos de los comentarios que se leían.

Adrián Marcelo ¿le jugó chueco a René Franco? El comediante pone condiciones para publicar la entrevista

El encuentro entre Franco y Marcelo había generado un gran revuelo en el mundo digital, donde la polémica entre ambos personajes había acaparado titulares durante semanas. Las críticas recibidas por Franco debido a su afinidad con el youtuber habían provocado un intenso debate en redes sociales. Ahora, con esta entrevista, los internautas tendrían la oportunidad de conocer de primera mano las opiniones de ambos protagonistas. La ausencia de Marcelo en medios tradicionales para abordar este tema había alimentado aún más la curiosidad del público, que esperaba con ansias sus declaraciones.

El esperado encuentro entre René y Adrián, que se llevó a cabo el pasado domingo 6 de octubre en Monterrey, tomó un giro inesperado. Tras la visita del periodista a tierras regias para realizar una entrevista exclusiva con el comediante y promocionarla ampliamente en redes sociales, la publicación programada para el viernes 11 de octubre en el canal de YouTube ‘La taquilla’ ¡nunca salió!

Franco explicó que hay un acuerdo entre ambas partes respecto a cuándo saldrá al aire la entrevista y tendría que ver con que el regiomontano reestrene sus proyectos. Hasta ahora, ya apareció en un pódcast pero faltaría al menos otro.

Aunque aún no se ha revelado la nueva fecha de estreno, René había prometido mantener a sus seguidores informados. Sin embargo, un reciente posteo de René en X aumenta los rumores de una posible cancelación, pues afirma que si la entrevista no saliera, se convertiría en leyenda. Por eso, en redes especulan que la entrevista no dejaría muy bien parado a Adrián Marcelo y su equipo habría tenido que editarla a su beneficio.