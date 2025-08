La casa de los famosos México: Mariana Botas estalla contra Olivia Collins y advierte: “Te pido me respetes”

Mariana Botas no está dispuesta a callar más. Tras varios episodios de fricciones dentro de La casa de los famosos México 2025, decidió hablar abiertamente sobre la actitud que ha tenido Olivia Collins con ella y otros compañeros. Lo que comenzó como un simple malentendido, destapó un malestar que venía creciendo desde hace días.

Lo que dijo Mariana dejó a todos con la boca abierta… y eso que todavía no hay confrontación directa. ¿Hasta cuándo aguantará?

Mariana Botas / Redes sociales

Mira: ¿’La casa de los famosos México 2025’ ya tiene un ganador? Revelan al “protegido” de la temporada

¿Qué fue lo que detonó el enojo de Mariana Botas contra Olivia Collins en La casa de los famosos México?

Durante una conversación en la “suite del líder” de La casa de los famosos México 2025 con Elaine Haro, Mariana Botas reveló un episodio reciente que la hizo sentirse incómoda y decepcionada por la actitud de Olivia Collins. Según su relato, todo ocurrió durante una Gala del programa, cuando fue por un cojín y recibió una respuesta inesperadamente hostil.

“Es rara, no sé qué pensar de ella, también hace rato fue grosera, pues tú viste cuando fui por el cojín. Me cambiaron de lugar y fui a buscar el cojín porque de por sí soy un hábil... regresé y estaba atrás de ella y ‘¿por qué tan agresiva?’”, relató Mariana con evidente molestia.

Este pequeño gesto encendió las alertas. Para Botas, no se trató de un simple malentendido, sino de una muestra clara de una actitud que no está dispuesta a permitir.

Lee: La casa de los famosos México: Habitante en placa de nominación ¡sabe que va a salir, lo revela ante cámaras!

¿Qué opina Mariana Botas sobre los modos de Olivia Collins dentro de La casa de los famosos México?

Lejos de dejarlo pasar, Mariana Botas reflexionó sobre el comportamiento de Olivia Collins y dijo sin rodeos que, si esa es su verdadera forma de ser, no está para nada de acuerdo.

“No sé si es su forma de ser, pero si es su forma de ser, tiene modos muy feos; la verdad, yo no dirijo así a la gente y pido eso de vuelta” Mariana Botas

Además, aclaró que nunca la ha nominado ni la ha agredido de ninguna manera, por lo que no encuentra una razón lógica detrás de la actitud distante y a la defensiva de su compañera.

Mariana Botas “Siento que ella está en ese momento en el que cree que todos la odiamos, que todos la nominamos o con la gente con la que no ha tenido tanto contacto. Por lo que veo, se lleva solo con la gente que está en su cuarto, es con la única gente que es amable”

Lee: ¿Fantasmas en La casa de los famosos México 2025? Abelito escucha lamentos y Ninel Conde ¡está involucrada!

¿Mariana Botas piensa enfrentar directamente a Olivia Collins dentro de La casa de los famosos México?

Mariana Botas fue clara: no va a permitir que la traten mal una vez más. Si se repite una situación como la del cojín, su respuesta será inmediata y directa.

“Si a mí me vuelve a tratar mal, le voy a decir: ‘No, a ver Olivia, no te equivoques, yo no te estoy haciendo nada y te pido que me respetes’. Estamos en un lugar donde tenemos que convivir y lo menos que nos podemos dar es respeto. Yo nunca le hablo mal”, expresó a Elaine Haro.

Mariana considera que actitudes como la de Olivia Collins solo generan tensión y malas vibras dentro de la casa.

Mira: Mohni Vidente lanza espeluznante predicción de La casa de los famosos México 2025

¿Olivia Collins está provocando conflictos con varios habitantes en La casa de los famosos México por su carácter?

Las palabras de Mariana Botas se suman a una lista creciente de comentarios negativos sobre el comportamiento de Olivia Collins. Anteriormente, figuras como Ninel Conde, Priscila Valverde y la misma Elaine Haro ya habían tenido roces con ella.

“Me parece que su actitud es muy fea porque genera tensión en la casa, primero con Ninel, luego con Priscila, luego contigo; a mí ya me hizo una grosería. Eso no está padre, está a la defensiva”, señaló Mariana durante la plática.

Olivia Collins se enfermo dentro de La casa de los famosos México / Facebook

Y cerró con una frase contundente: “A mí me invita a no querer convivir con ella para nada”.

Por ahora, el público ya está tomando partido. En redes sociales, muchos usuarios han respaldado la postura de Mariana Botas, aplaudiendo que ponga límites sin caer en provocaciones. Otros, sin embargo, aseguran que Olivia podría estar actuando así como estrategia para generar contenido y mantenerse vigente en La casa de los famosos México 2025.

Así lo dijo Mariana Botas: