La casa de los famosos México: Olivia Collins le ofrece disculpas a Priscila Valverde tras discusión

La gala de nominación de ‘La casa de los famosos México 2025’ dejó mucha tensión entre los habitantes, principalmente en Olivia Collins, quien tuvo una fuerte discusión con Priscila Valverde. Tras lo ocurrido, la actriz le ofreció una disculpa sincera, ¿cómo reaccionó la modelo?

Olivia Collins se disculpa con Priscila Valderde en La casa de los famosos México 2025 / Captura de pantalla

¿Cómo fue la pelea entre Olivia Collins y Priscila Valverde en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Todo se suscitó tras las nominaciones en ‘La casa de los famosos México 2025’. Olivia Collins le reclamó a Priscila Valverde por un plato de comida: “No pasa nada. Nada más pregunté (si te lo ibas a comer) porque pensé que no lo querías. Me dijiste que te lo ibas a comer, cómetelo”, expresó la actriz con evidente molestia.

Ante esto, Priscila le aclaró que ya había comido y que podía agarrar el plato sin problemas. Dicha respuesta no le gustó a Collins y dijo:

“No me lo voy a comer, gracias. No pasa nada. Nada más pregunté porque, como vi que te parabas con el plato, pensé que no lo querías. ¿No te lo vas a comer? Cómetelo… Bueno, pues no me lo voy a comer, gracias”

Si bien Priscila optó por no seguir la discusión y quedarse callada, la tensión era evidente dentro de ‘La casa’. Los fans del programa consideran que la actriz estaba sufriendo el llamado “sindrome del nominado”, siendo ese el motivo por el que se comportaba de esa manera.

Y es que Olivia también le habría lanzado una contundente advertencia a Elaine Haro. Durante una plática con Facundo, la celebridad dijo saber quienes la nominaron y, aparentemente señalando a Elaine, resaltó: “No se preocupen, yo me voy a quedar”.

Olivia Collins discute con Priscila Valverde tras salir nominada en La casa de los famosos México 2025 / IG: @lacasafamososmx

Olivia Collins le ofreció disculpas a Priscila Valverde tras pelea en ‘La casa de los famosos México 2025’

Hace algunas horas, Olivia Collins se acercó a Priscila Valverde y reconoció que su actitud de la noche anterior no había sido la correcta, resaltando que todo había sido producto del estrés de estar en la placa de nominación.

Olivia Collins “Estaba súper sacada de onda. Yo mis emociones las muestro así, a flor de piel, o sea, no las actúo. En mi vida normal yo no actúo. Mis hijas me dicen: ‘mamá, ¿por qué no te controlas?’”

Priscila aceptó sus disculpas y aseguró entender sus sentimientos, pues, al estar también nominada, comprende que está muy “sensible”, por lo que no se tomó “de forma personal” lo ocurrido.

“Yo entiendo perfectamente la situación. Justo fue de ‘no me lo voy a tomar personal’ porque entiendo el momento. Así cómo yo estoy más sensible a recibir algo de otra persona, tú estás más sensible”, resaltó.

Al final, el asunto solo quedó como un momento tenso dentro de ‘La casa’ y las celebridades siguieron conviviendo como si nada hubiera pasado.

olivia le dijo a priscila vengo a hablar contigo hija y arreglaron lo que paso ayer 💜 reinas pic.twitter.com/uL4yBhGJND — ؘ (@yepodaaa) July 31, 2025

¿Quiénes son los nominados en ‘La casa de los famosos México 2025’?

El pasado 30 de julio, se llevó a cabo la primera gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2025’. Tras un intenso proceso, estos son los que están en riesgo de ser eliminados este 3 de agosto:

Priscila Valverde (Día)

Ninel Conde (Día)

Adrián di Monte (Día)

Elaine Haro (Día)

Olivia Collins (Noche)

Este 31 de julio, se realizará el duelo por la salvación, en el que un participante podrá retar a Mariana Botas, líder de la semana, para quitarle este beneficio que, quien lo posee, puede sacar a un compañero de la placa.

