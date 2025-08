La casa de los famosos México: Mamá de Poncho de Nigris acusa a habitantes de maltratar a su nieto Aldo

No ha pasado ni una semana desde que comenzó ‘La casa de los famosos México 2025’ y ya surgieron las primeras acusaciones de maltrato. Y es que Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, acusó directamente a varios habitantes de, presuntamente, “tratar mal” a su nieto, Aldo de Nigris.

Recordemos que, previo a las primeras nominaciones, doña Lety ya había dicho que las mujeres de ‘La casa’, con excepción de Ninel Conde, “ignoraban” a Aldo: “Nadie le pregunta nada y se desaparecen”, indicó en su momento.

Ahora, la mamá de Poncho de Nigris dice los nombres de los habitantes que, supuestamente, maltratan a su nieto por aparente envidia.

Mamá de Poncho de Nigris asegura que su nieto Aldo es maltratado en ‘La casa de los famosos México 2025' / Redes sociales

¿Quién maltrata a Aldo de Nigris en ‘La casa de los famosos México 2025’, según doña Lety?

A través de redes sociales, doña Lety Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, comenzó diciendo que Mar Contreras y ‘el Guana’ “odian” a Aldo de Nigris, a quien hasta le han llegado a “limitar” la comida en ‘La casa de los famosos México 2025’.

“Mar lo odia totalmente y el pi… idiota que se llama… el que viene de Guanajuato (el Guana)...horrible. Las miradas espantosas que le tira. Este Aldito come bien, mucho arroz, mucha proteína. Lo están dejando sin cenar. Me da cosa. No es justo” Doña Lety, mamá de Poncho de Nigris

La señora aseguró ser muy cercana a Aldo, por lo que le duele ver la forma en la que ellos lo “hacen a un lado”, algo que, según ella, han hecho desde que su nieto entró a ‘La casa’.

“Qué feo cuando entró que todos dándole la espalda. Mar, impresionante, dándole la espalda y, pues todos. Él se paró y de ‘¿qué hago aquí?. Se portan súper feo. Yo sé que ellos son artistas, pero todos tienen la oportunidad. Este niño es un buen ser humano y me quiere a mí”, manifestó.

También aprovechó para decir que Aldo no es un “mueble”, como muchos dicen en internet, asegurando que solo “está cansado” por la falta de alimento: “Es diferente, es lo que la gente no entiende. Está haciendo su juego solo”, puntualizó.

Y es que, para muchos fans de ‘La casa’, Aldo de Nigris “no aporta mucho”, siendo ese el motivo por el que lo han tachado de ser un “mueble más” y asegurando que será el siguiente eliminado.

Mamá de Poncho de Nigris arremete contra la influencer Dayane Chrissel por “atacar” a Aldo de Nigris: “Pi… hipócrita”

Durante la conversación, doña Lety Guajardo aprovechó para despotricar contra la influencer expera en espectáculos, Dayane Chrissel. Y es que. según la mamá de Poncho, en la fiesta que se hizo previo al estreno de ‘La casa de los famosos México 2025’. la creadora de contenido “ignoró” a Aldo de Nigris por estar pegada a Aarón Mercury.

Doña Lety asegura que Dayane quiso estar con Mercury para hacerse promoción, pues este último tiene muchos seguidores en redes sociales.

“Ella es bien hipócrita. Me cae bien gorda. Cuando estaba en la fiesta, nada más estaba apoyando al Aarón. No apoyó a Aldito. Me cayó gorda porque hizo un en vivo con Aldito hablando mal de mí. Yo ya la bloqueé. No la quiero volver a ver”, expresó.

Por si esto fuera poco, criticó su físico, afirmando que, entre otras cosas, “era horrible” y hasta “tenía las rodillas negras”. Hasta el momento, la influencer no se ha pronunciado ante esto y solo se limitó a compartir un video de cómo la maquillaron el día que asistió al evento citado por doña Lety.

Dayane Chrissel / Redes sociales

¿Aldo de Nigris ganará ‘La casa de los famosos México 2025’?

Las declaraciones de la mamá de Poncho de Nigris se suscitan después de que Javier Ceriani informara que, presuntamente, la producción había “adiestrado” a Aldo de Nigris para ganar ‘La casa de los famosos México 2025’.

Según el periodista, hasta le han pedido ayuda a otros habitantes como Ninel Conde para que el influencer fitness se “destaque” y se gane el cariño del público.

“Aldo de Nigris es el preferido de ‘La casa de los famosos’. Le están apostando a todo. Está adiestrado para ganar. Lo tienen como favorito. Ya sabe con quién tiene que pelearse. Tiene instrucciones de ‘la Jefa’”, contó Ceriani.

