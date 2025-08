La casa de los famsoso México: Ninel Conde encara a Olivia Collins en la cena de nominados ¿Explotaron?

Las tensiones entre algunos habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2025 continúan. En esta ocasión, Olivia Collins y Ninel Conde se enfrentaron cara a cara y hablaron acerca de su enemistad en plena cena de nominados del pasado jueves 31 de julio. Cabe recordar que la discordia entre la integrante del cuarto Noche y la integrante del cuarto Día comenzó desde que se confirmó que están en riesgo de ser eliminadas del reality. ¿Guerra de ‘Divas’?

La nominación en ‘La casa de los famosos México’ 2025 desató total controversia entre los habitantes. Sin embargo, lo que causó más revuelo fue la rivalidad que se destapó entre Olivia Collins y Ninel Conde, ahora conocidas entre usuarios como ‘las Divas de la casa’. ¡No habría buena relación entre ellas! Ahora, coincidieron en la cena de nominados. ¿Se dijeron de todo?

La casa de los famosos 2025: Habría rivalidad entre Ninel Conde y Olivia Collins / Redes sociales

Te puede interesar: La casa de los famosos México: Facundo llama “ratera” a Ninel Conde y lo para en seco, ¡encontronazo! VIDEO

¿Qué pasó entre Olivia Collins y Ninel Conde en la cena de nominados de ‘La casa de los famosos México’?

El pasado miércoles, tras la gala de nominación, Olivia Collins explotó en contra de Priscila Valverde por un plato de comida, lo cual no pasó desapercibido por nadie. Los habitantes presentes en el encontronazo pudieron percibir la tensión en el ambiente, lo cual reprobó Ninel Conde. ‘El Bombón asesino’ señaló que hay actitudes que no le gustan de la actriz.

Ahora, durante la primera cena de nominados de ‘La casa de los famosos México’ 2025, la convivencia entre Olivia Collins y Ninel Conde derivó a un tenso momento. Se hicieron de palabras y expresaron el por qué no tendrían una buena relación durante su estancia en ‘La casa’.

Aunque Priscila Valverde y Elaine Haro lograron limar las asperezas con Olivia Collins durante ese día, Ninel Conde optó por abordar directamente a la actriz en la cena. Le recordó que no le han parecido las formas en las que se ha dirigido a ella en algunas ocasiones.

Se llevó a cabo la cena de nominados de La casa de los famosos México 2025 / YT: La casa de los famosos México

“Yo sí tengo los pantalones para decir las cosas como son. A lo mejor Priscila, que es muy jovencita, no quiere tener problemas, no te quiere enfrentar. Lo del pimiento de ayer, fue una diferencia… Yo te digo las cosas como son de frente. No tengo nada en contra tuya. No me gustaron algunos comentarios ni cómo los dijiste. Mis respetos para ti como siempre y toda mi admiración”, sentenció Ninel.

“Después de tres agresiones, yo me alejo. A mí la gente tóxica, no digo que tú seas, comportamientos tóxicos, yo me alejo...Con comportamientos tóxicos. Los comentarios despectivos y negativos no son constructivos y son tóxicos” Ninel Conde

Ante estas palabras, Olivia no tardó en reaccionar: “Yo no soy tóxica, discúlpame. Que lo sientas tú hacia a ti es muy diferente a que yo lo diga de esa manera…No te he hecho ningún comentario negativo, Ninel”.

Por otro lado, Conde invitó a la también amiga de Maribel Guardia a “ser empaticos”, así como “pensar antes de hablar” dado que se encuentran en un momento muy sensible.

Ninel Conde enfrenta a Olivia Collins tras nominación en ‘La casa de los famosos México’ 2025 / YT: La casa de los famosos México

No te pierdas: La casa de los famosos México: Olivia Collins le ofrece disculpas a Priscila Valverde tras discusión

¿Ninel conde y Olivia Collins se reconciliaron tras su pleito en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Por su parte, Olivia Collins señaló que intentará “medir sus comentarios” para que exista una buena convivencia con Ninel Conde, así como con sus demás compañeros.

“Somos mujeres luchonas, guerreras que yo no tengo ningún problema… Estamos conviviendo y se va haciendo una burbuja grande y no debe ser… Voy a mediar, con mucho gusto por la convivencia de todos”. Olivia Collins

Finalmente, Ninel Conde cerró el tema de su desencuentro con Olivia Collins, pero sí le pidió respeto y cuidado con algunos de sus comentarios.

Pese a que quedaron de acuerdo con dicha situación, la tensión continuó, dado que ‘el Bombón asesino’ no se quedó contenta con la reacción de Olivia Collins. ¿Seguirá la rivalidad?

Así fue el momento:

Mira: ‘La casa de los famosos México’ 2025: Difunden supuesta lista con el orden de los habitantes eliminados

¿Quiénes son los nominados de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Durante la primera gala de nominación de La casa de los famosos México 2025, se reveló que los cinco participantes en riesgo de eliminación esta semana son:

Adrián Di Monte (13 puntos)

(13 puntos) Priscila Valverde (8 puntos)

(8 puntos) Ninel Conde (4 puntos)

(4 puntos) Olivia Collins (4 puntos)

(4 puntos) Elaine Haro (3 puntos)

Cabe recordar que Luis ‘El Guana’ ganó la posibilidad de robar la salvación a Mariana Botas. Esto podría influir directamente en la placa final. ¿Salvará a Oliva Collins o Ninel Conde?