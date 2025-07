La casa de los famosos México: Olivia Collins explota vs Priscila Valverde tras la nominación ¡Hay tensión!

¡Las cosas se prendieron! Tras las nominaciones de ‘La casa de los famosos México’ 2025, Olivia Collins, habitante nominada de Noche, no tardó en expresar su molestia en contra de Priscila Valverde y Elaine Haro en plena cocina. La actriz explotó en su contra y su reacción no pasó desapercibida en redes sociales.

Aunque Olivia Collins se ha mostrado más que amena con los demás habitantes frente a las cámaras de ‘La casa de los famosos México’ 2025, la actriz sacó a relucir el tan conocido como el ‘síndrome del nominado’. ¡Explotó contra sus compañeras de la casa!

Olivia Collins explotó en La casa de los famosos México 2025 / Facebook

¿Quiénes son los nominados de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

La noche del pasado miércoles 30 de julio, se llevó a cabo la primera gala de nominación de ‘La casa de los famosos México’ 2025, en la cual todos los participantes pasaron al confesionario a dar puntos a las personalidades que desearían que estén en riesgo de eliminación esta semana.

Luego de que Luis Rodríguez ‘el Guana’ anuló la nominación de Shiky, quien externó sus puntos a Abelito y a Adrián di Monte el pasado lunes debido a que ganó beneficio por entrar a ‘La casa’, la placa quedó de la siguiente manera:

Priscila Valverde (Día)

Ninel Conde (Día)

Adrián di Monte (Día)

Elaine Haro (Día)

Olivia Collins (Noche)

Cabe recordar que Mariana Botas tendría la oportunidad de salvar a uno de los nominados. Esto debido a que se consolidó como la primera líder de la semana.

Sin embargo, la historia podría cambiar, ya que uno de sus compañeros podría robarle este beneficio. El habitante que se quede con la salvación tendrá la oportunidad de quitar a algún nominado de la placa, así como del riesgo de quedar eliminado del próximo domingo.

Cabe señalar que el robo de la salvación se llevará a cabo en la gala de este jueves a través del Canal 5 a las 10 pm.

Mariana Botas primera líder de ‘La casa de los famosos México 2025' / Redes sociales

¿Qué pasó entre Olivia Collins y Priscila Valverde tras la nominación de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Después de las nominaciones, Olivia Collins protagonizó un encontronazo con Priscila Valverde y todo por un plato de comida.

Todo empezó cuando los habitantes se reunieron a cenar y Facundo le reveló a Elaine Haro que la nominó, junto con Aarón Mercury, para salvar a la actriz de la placa.

No obstante, al fondo de la cocina se escuchó que Olivia Collins le reclamó a Priscila Valverde por un plato de comida. Con un semblante molesto, Collins dijo:

“No pasa nada. Nada más pregunté (si te lo ibas a comer) porque pensé que no lo querías. Me dijiste que te lo ibas a comer, cómetelo”.

Olivia Collins discute con Priscila Valverde tras salir nominada en La casa de los famosos México 2025 / IG: @lacasafamososmx

Ante esto, Priscila le respondió: “No, es que ya comí”, aunque la actriz insistió:

“No me lo voy a comer, gracias. No pasa nada. Nada más pregunté porque, como vi que te parabas con el plato, pensé que no lo querías. ¿No te lo vas a comer? Cómetelo… Bueno, pues no me lo voy a comer, gracias”. Olivia Collins

Todo el ambiente se volvió tenso. Incluso, la cámara enfocó a Priscila Valverde y ella solo se quedó totalmente seria ante la actitud de Olivia, mientras los demás estaban en un silencio incómodo.

Olivia Collins discute con Priscila Valverde tras salir nominada en La casa de los famosos México 2025 / IG: @lacasafamososmx

¿Olivia Collins amenazó a Elaine Haro en la cocina de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Eso no es todo. Cuando Facundo explicó cómo dio sus puntos y sus razones a Elaine Haro, Olivia Collins pudo percibir que hablaban de ella. Por esta razón, el comediante le comentó que intentó salvarla al nominar a su compañera del cuarto Día y a Aarón Mercury.

Ante esto, Collins no solo le agradeció a Facundo el gesto, sino que también advirtió a Elaine Haro que ¡ella no se va a ir el domingo!

“Sé perfectamente quiénes me nominaron, no te preocupes. Gracias, corazón (Facundo). No se preocupen, yo me voy a quedar”, dijo mientras señaló a Elaine Haro, quien reaccionó sorprendida al sarcasmo de la actriz.

Ante esto, la tensión se disipó en el momento en que Facundo y Elaine se trasladaron al cuarto Día para hablar de lo sucedido.

Sin embargo, Olivia Collins reiteró en el confesionario que estaría enterada de las habitantes que la nominaron. La famosa se inclinó por Ninel Conde y “su grupo de amigas”, lo cual explicaría su actitud hacia ellas.

Al momento, Elaine Haro y Priscila Valverde no se han acercado a Olivia Collins, amiga de Maribel Guardia,para hablar sobre el encontronazo que protagonizaron por la noche.

Así fue el momento: