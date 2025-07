La casa de los famosos México: Ninel Conde y su estrategia para evitar ser nominada, ¿de qué trata?

Dentro de unas horas, estre 30 de julio se llevará a cabo la primera gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2025’ y la tensión entre los habitantes es más que evidente. Incluso, algunos ya están planeando sus estrategias para evitar ser nominados. Tal es el caso de Ninel Conde, quien ya puso en marcha su plan para no quedar en riesgo de ser eliminada en la primera semana. La primera gala de nominación de ‘La casa’ se podrá ver totalmente en vivo este miércoles 30 de julio a partir de las 10 pm, en el Canal 5 y la plataforma VIX.

Hasta el momento, Abelito y Adrián Di Monte son los únicos que están en la placa de nominación. Esto, debido a que Shiky obtuvo el privilegio de votar por dos de sus compañeros durante el estreno de ‘La casa de los famosos México 2025’.

El conductor de origen español le dio dos puntos a Abel por su popularidad, pues cree que, en caso de quedar en riesgo, el público lo apoyará. En el caso de Adrián, le dio un punto por “estrategia”.

Cabe destacar que Mariana Botas, al ser la líder de la semana, tiene inmunidad, es decir, el resto de los habitantes no podrán votar por ella. La actriz también podrá salvar a uno de los compañeros que quede en la placa, siempre y cuando conserve este beneficio.

Durante una plática con Elaine Haro y Mariana Botas, Ninel Conde les comentó la necesidad de formar grupos para protegerse durante las nominaciones en ‘La casa’, asegurando que solo así podrán tener noción de qué habitantes los quieren fuera del reality.

“Te dicen: ‘tú, sí estás nominada’ y vas a decir: ‘¿de dónde vino el pe…?. Y no tienes un equipo que sea de ‘ella no fue, yo no fui, este no fue’. Como digo, en todos los negocios, se hacen alianzas para ser fuertes, para saber de dónde vino el trancazo. Los veo muy temerosos a todos”