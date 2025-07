La casa de los famosos México 2025: Ninel Conde habla como nunca de cómo se enamoró de José Ángel, su esposo

Ninel Conde se ha convertido en una de las participantes favoritas de ‘La casa de los famosos México’ 2025. ‘El Bombón asesino’ ha sido de las personalidades que más ha dado contenido. En esta ocasión, sorprendió que habló como nunca de cómo inició su historia de amor con José Ángel González, su esposo. ¡Todos se emocionaron!

Aunque en TVNotas te habíamos dado a conocer que Ninel Conde está más que enamorada de José Ángel González. Ahora, la actriz reveló cómo tomó la decisión de casarse de nuevo. Incluso, dio detalles de cómo fue su boda.

Ninel Conde / Redes sociales

¿Cómo inició su relación amorosa Ninel Conde con José Ángel González?

En medio de una plática en ‘La casa de los famosos México’ 2025, Ninel Conde no pudo contenerse y le contó a Facundo, Shiky y Dalilah Polanco, en el cuarto ‘Noche’, cómo conoció a su actual esposo, José Ángel González.

La famosa destacó que dicha historia nunca la había revelado y todo fue como un cuento de hadas. Mencionó que lo conoció en un gimnasio en Miami y fue amor a primera vista.

“Me vio toda suculenta de rosita, me acuerdo… Me vio y ya cuando lo vi quise disimular. Es que era una energía, una atracción que nunca me había pasado. Yo decía: ‘Dios mío, qué me pasa con este hombre’… Fue una atracción energética, de fuerza… Yo, sin haber hablado con él, le dije a mi asistente: ‘Ese hombre va a ser mi esposo’. Se me acercó a mí y me quería oler”. Ninel Conde

Ninel Conde revela cómo se enamoró de José Ángel, su actual esposo / IG: @ninelconde

Después de que coincidieron en el gimnasio, ninguno de los dos se atrevió a hablarse y cuando ella lo vio irse del lugar, sintió que dejaría ir al “amor de su vida”.

“Salgo del baño y veo que caminó hacia la calle. Yo te lo juro que sentía que me estaba dejando el amor de mi vida y no había dirigido la palabra”, comentó.

Finalmente, Ninel optó por animarse y salir a encontrarse con José, dado que su asistente le había dicho que él se quedó parado por más de cinco minutos en su camioneta.

“Yo no entiendo por qué hice todo eso… Estaba la camioneta de él… Abro la puerta del gimnasio y lo primero que veo es al hombre de mi vida con la camioneta de mis sueños con el vidrio abajo volteándome a ver… Ahí me quedé”, agregó.

Ninel Conde revela cómo se enamoró de José Ángel, su actual esposo / IG: @ninelconde

¿Cómo le pidió matrimonio José Ángel González a Ninel Conde?

Por otro lado, Ninel Conde, ex de José Manuel Figueroa, comentó que comenzaron a salir cotidianamente y José Ángel le pidió que fuera su novia en una presentación de un DJ, quien era amigo suyo. No obstante, señaló que la conexión fue tan contundente que se comprometieron a los tres meses de relación.

“Tres meses, pero desde antes de que me hablara yo sabía que era el hombre que… no sabía cómo explicarlo… Yo llevaba dos años sola... Yo me sentía bien” Ninel Conde

Asimismo, Conde puntualizó que su boda fue verdaderamente íntima, ya que ella es muy cuidadosa con la identidad de su pareja. Esto debido a que a él no le gusta estar en el foco público. Sin embargo, no dio a conocer cómo fue la propuesta.

Finalmente, Ninel Conde mencionó que está verdaderamente enamorada y que la despedida por su participación en ‘La casa de los famosos México’ 2025 fue muy “dura”, ya que está acostumbrada a estar siempre al lado de su esposo.

Como era natural, todos se quedaron boquiabiertos con la revelación de Ninel Conde, quien reiteró que era la primera vez que hablaba de este tema.

Así lo dijo Ninel Conde:

¿Quién es el esposo de Ninel Conde, José Ángel González?

Si bien Ninel Conde ha tratado de mantener la identidad de su esposo sin revelar, se sabe que, en 2023, se casó con el empresario venezolano José Ángel González, quien es 17 años menor que ella.

En su momento, una persona cercana a ella contó para TVNotas que la actriz estaba muy feliz, asegurando que González es un “tipazo” y la trata muy bien.

“Ninel vive una de las mejores etapas de su vida y con nuevos bríos. Nunca la había visto tan feliz con alguien. Está enamoradísima. Si bien no quiere dar detalles de su vida sentimental, refleja lo bien que se encuentra. Además, él es un tipazo”, relató.

Se dice que Ninel Conde y José Ángel González se conocieron a principios del 2023 y, tras tres meses de convivencia, decidieron casarse por lo civil en Miami, en noviembre de ese año.