Productora de ‘La casa de los famosos México 2025’ desmiente a Sandra Itzel ¡Ni siquiera la llamaron!

El próximo estreno de ‘La casa de los famosos México 2025’ no solo ha mantenido las expectativas altas en el público, también ha acarreado ciertas polémicas. Una de las más sonadas es que, presuntamente, Sandra Itzel sí estaba contemplada para el reality, pero quedó fuera por Adrián Di Monte.

Según lo reportado, el cubano exigió que su exesposa no estuviera en ‘La casa’. Esto, debido las acusaciones de infidelidad y agresión que ella hizo en su contra, y que, según él, mancharon su imagen.

Aparentemente, la producción del programa no quería que pasara lo mismo que ocurrió con Gala Montes y Adrián Marcelo en la temporada pasada, optando por dejar fuera a la cantante.

Por otra parte, la propia Sandra aseguró que la producción del programa habló con su equipo de trabajo. Sin embargo, y sin motivo aparente, le avisaron que quedaba fuera del proyecto: “Hace tres meses, allí tengo la conversación con mi equipo, dijeron que ya no, que se nos bajaban del barco. Son decisiones de producción que se entienden”, resaltó.

¿Adrián Di Monte hizo que Sandra Itzel quedara fuera de ‘La casa de los famosos México 2025’?

En entrevista para TVNotas, Adrián Di Monte, ex de Sandra Itzel, dijo que la cantante dañó su vida con todas las acusaciones que hizo en su contra, pero, si bien no quisiera volver a verla, sostuvo que no tuvo nada que ver con que fuera eliminada del proyecto.

“Me lastima hablar del tema, pero jamás en la vida movería un dedo para negarle el pan o la comida a nadie. Precisamente porque yo he sufrido en carne propia durante estos 2 años de polémica. Se me han caído proyectos y contratos por una historia mal contada. Yo soy migrante y sé lo difícil que es encontrar chamba en México. Además, no tengo el poder para ponerle el pie a nadie” Adrián Di Monte

En tanto que Sandra Itzel puntualizó que no podrían estar juntos en un mismo lugar debido a la orden de restricción que mantienen.

“Por las cuestiones legales que enfrentamos, él no se puede acercar a mí. Hubiera sido imposible que eso sucediera”, narró.

Adrián Di Monte / Redes sociales

¿Sandra Itzel mintió sobre su ingreso a ‘La casa de los famosos México 2025’?

En medio de todo este escándalo, TVNotas tuvo la oportunidad de hablar con Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México 2025’. Durante la conversación, se le cuestionó sobre el presunto ingreso de Sandra Itzel.

En respuesta, Rosa María mencionó que la actriz nunca estuvo contemplada para entrar a ‘La casa’, a diferencia de Adrián, a quien habían buscado desde la primera temporada.

Rosa María Noguerón “Nosotros nunca la llamamos. A Adrián lo tenemos desde la temporada 1 queriendo entrar. Es lo que les digo, es un rompecabezas. Si ya tienes un galán, de preferencia, este galán para la segunda temporada. Nunca le hablamos a ella, el habitante es Adrián”

Sobre las críticas que ha recibido la participación de Di Monte en ‘La casa’, simplemente le pidió al público que se dieran “la oportunidad de conocerlo”. Para finalizar, dejó ver que Sandra tampoco estaría en las próximas ediciones.

Hasta el momento, Sandra Itzel no ha dicho nada sobre las declaraciones de Rosa María Noguerón. En tanto que las redes sociales han planeado sacar a Di Monte en cuanto sea nominado.

¿Dónde ver el estreno de ‘La casa de los famosos México 2025’?

El estreno de ‘La casa de los famosos México 2025’ está programado para el próximo 27 de julio, a las 8:30 pm. Podrás verlo a través del canal de Las estrellas, con una transmisión simultánea en el Canal 5 y la plataforma de VIX.

Las pre y post galas, así como el famoso 24/7, estarán disponibles en la plataforma de VIX. En las dos semanas posteriores del estreno, podrás ver todo este contenido gratis.

En tanto que esta será la dinámica semanal:

Lunes: se elige al nuevo líder de la semana.

Miércoles: se realiza la gala de nominación.

Viernes: es el día de salvación para uno de los nominados.

Domingo: se lleva a cabo la esperada gala de eliminación.

Por otra parte, el premio para quien resulte ganador será el mismo que el de las ediciones anteriores, es decir, 4 millones de pesos.

