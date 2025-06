Prometida de Adrián Di Monte le responde a Sandra Itzel por acusarlo de maltrato: “Me trata como una Diosa”

Adrián Di Monte está listo para llegar al altar con su novia Nuja Amar a quien le dio un anillo de compromiso y recientemente indicaron que quieren ser padres a través de fertilización in vitro.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, Adrián Di Monte tuvo un polémico divorcio de Sandra Itzel, quien lo acusó de violencia psicológica y de que “nunca se portó como un caballero” con ella. La actriz dijo contar con pruebas de lo sucedido entre ellos y hoy por hoy están en una batalla legal con denuncias entre ambos pese a que ya están separados.

Ante las acusaciones de Sandra Itzel, Nuja Amar, prometida de Adrián Di Monte comentó en exclusiva para TVNotas: “Desde el día uno he confiado mucho en Adrián, hay mucha comunicación de por medio. Él me dijo: ‘oye, vengo con esto’ y pues ok, así te amo y así te quiero”.

A la prometida del actor no le importan las acusaciones de Sandra Itzel y confiesa: “No hay porqué estar juzgando por cosas que la verdad a mi no me tocaron. Solo puedo hablar de la persona que es él conmigo, es lo que me consta, lo que vivo. Yo vivo con un gran ser humano, con alguien que me ama, me adora, me pone en un pedestal, me trata como una Diosa”.

Contrario a lo que la exesposa de Adrián dice de él, Nuja comenta cómo es su trato con ella: “Él siempre es el primero en decirme, ‘Vamos, tú puedes, levántate, eres hermosa, eres divina’. Siempre me está tirando flores, siempre me está haciendo sentir bien, entonces eso es lo importante. Confianza, comunicación y mucho amor y respeto”.

Además, Adrián también nos dijo que no se niega a hacer un reality de parejas con su prometida: “Sí me gustaría”, confesó, mientras ella, quien no forma parte del mundo del espectáculo mencionó: “Cuando amas aceptas todo el paquete completo, no estás condicionando ‘en esto sí, pero en esto no’, entonces pues sí, si él quiere y a él le gustaría, yo siempre voy a estar”.

La pareja tuvo una fiesta para celebrar su compromiso y despedir su soltería. La celebración fue orquestada por su amiga Natalia Alcocer y asistieron más amigos como Guty Carrera y Alana Lliteras: “(Estamos) muy felices, muy contentos, nerviosos también, o sea, es el vivir esto y que nos sorprendan con una fiesta y todo y que hagan partícipe a mi familia”, dijo Nuja emocionada.

Sobre los hijos y la nueva etapa que están por vivir, Adrián comentó: “Le digo, ‘amor, yo te quiero disfrutar, te conocí a mis treintas, quiero disfrutarte, no quiero que te vayas en puro chamaco’”.

Los problemas entre Adrián Di Monte y Sandra Itzel: demandas, pleitos y controversias

Adrián Di Monte y Sandra Itzel fueron una de las parejas favoritas del público, pero todo acabó en polémica cuando la cantante y actriz acusó al actor cubano de ser agresivo con ella y tuvieron un controversial divorcio.

Tras su separación, Adrián Di Monte confesó tener una nueva relación con una mujer llamada Nuja Amar a quien ya le dio anillo de compromiso e indicaron que están en proceso de hacer un procedimiento de fertilización in vitro, declarando públicamente que es la primera vez que se enamora y que por ella llegaría al altar religioso por primera vez, causando más polémica por su mediática ruptura de Sandra Itzel.

Luego de conocerse el compromiso, Sandra Itzel reaccionó con un comentario que fue tomado como una advertencia para la prometida de su ex: “Una persona que es mala, es mala por naturaleza. Va a ser mala para siempre. Esas cosas de los cambios no los creo, a menos que sea un cambio real, pero, cuando las personas no muestran con acciones esos cambios, pues no”, reiterando que en ocasiones las personas necesitan “aprender por la mala” para crecer.

Sandra Itzel y Adrián Di Monte / Redes sociales

En los últimos días, Adrián Di Monte anunció que existe una demanda contra Sandra Itzel asegurando que lo sigue difamando en los medios, mientras Sandra Itzel también comentó que hay un proceso legal contra su exesposo no quiso dar mayores detalles optando por llevar el tema con discreción debido a la sensibilidad del caso: “Es un tema delicado y quiero que siga su curso por la vía adecuada”, señaló.