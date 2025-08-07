¿Cynthia Klitbo corrió a Francisco Gattorno de su casa? La actriz tomó una drástica decisión

Hace un mes, Cynthia Klitbo sorprendió al revelar que vivía con su exesposo, el actor cubano Francisco Gattorno. “Vive en mi casa, pero no dormimos juntos, no somos pareja. Nosotros tenemos más de 20 años diciéndole a los medios que no andamos. Sólo somos muy buenos amigos… pero la gente se ilusiona con la idea de que sí”, declaró entonces a una revista de circulación nacional.

Sin embargo, Cynthia Klitbo tomó una drástica decisión sobre la estancia de Francisco Gattorno en su casa. ¿Hubo un desencuentro?

¿Por qué Francisco Gattorno vivía en casa de Cynthia Klitbo?

La convivencia fue un acto de apoyo entre amigos y exesposos. Francisco Gattorno, quien actualmente no cuenta con una residencia propia en México, le pidió a Cynthia Klitbo hospedaje temporal mientras cumplía con compromisos laborales. La actriz accedió.

El actor, como contó en una charla con Matilde Obregón, no posee propiedad en México pese a haber vivido por años en el país, y cada vez que vuelve lo hace únicamente por trabajo. En décadas anteriores, rentó casas en zonas como Tecamachalco, Tepozotlán y División del Norte.

Facebook: Cynthia Klitbo/ Facebook: Francisco Gattorno

¿Cynthia Klitbo corrió a Francisco Gattorno, su exesposo, de su casa?

Ahora, trascendió que Francisco Gattorno ya no está alojado en el hogar de su ex, Cynthia Klitbo. Sin embargo, la histrionisa dejó claro que la salida del actor fue pactada desde el inicio y no producto de un conflicto.

Durante una entrevista con el programa “Ventaneando”, Klitbo detalló que Gattorno respetó el acuerdo entre ellos y se marchó de manera caballerosa en cuanto llegó su hija, Elisa, de viaje.

“Francisco y yo somos muy buenos amigos y, a mí, la idea de tener a un señor en mi casa con mi hija..., pues no, entonces, muy caballeroso, cuando llegó Elisa, se fue”.

Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno / IG: @laklitbocynthia

“Era un favor a mi expareja”, dijo Cynthia, y reiteró que, como madre, prefería que su hija no conviviera con un hombre que no fuera su pareja sentimental, aunque se tratara de alguien tan cercano como su exmarido.

Además, explicó que, en su estancia de 30 días, Francisco ocupó la habitación de huéspedes. Después, se tomó unos días para viajar a España y Miami, pero regresará próximamente a México para integrarse al elenco de la obra “Venecia bajo la nieve”, en la que también participa Klitbo.

¿Por qué terminó el matrimonio entre Cynthia a Klitbo y Francisco Gattorno?

Francisco y Cynthia se conoció durante las grabaciones de la telenovela ‘La dueña’. Tras cinco años de noviazgo, decidieron casarse, pero su matrimonio duró apenas tres meses. Klitbo confesó que se divorció aún enamorada de Gattorno.

Klitbo reveló que Gattorno le fue infiel en varias ocasiones. Incluso, en su presencia durante eventos sociales. La situación se agravó cuando él tuvo un accidente automovilístico en Cancún, en el que falleció la mujer que lo acompañaba. Este incidente la llevó a descubrir la infidelidad. La ruptura definitiva ocurrió al enterarse de que Gattorno esperaba un hijo con otra mujer.

Tras la separación, Klitbo confesó haber vivido un duelo de casi 20 años para superar la relación. Con el tiempo, ambos actores lograron restablecer una amistad sólida.

En 2024, se reencontraron públicamente en la fiesta de cumpleaños del actor Pedro Sicard, lo que generó especulaciones sobre una posible reconciliación. Sin embargo, Klitbo aclaró que mantienen una buena amistad y no tienen planes de retomar su relación amorosa.

En redes han señalado que la historia entre Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno es un ejemplo de cómo una relación puede evolucionar de un amor apasionado a una amistad sincera.

