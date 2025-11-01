Campeón mundial de boxeo es acusado de agresión y secuestro a días de su pelea contra Jake Paul: ¿Quién es?

Hace unas semanas, Julio César Jr., hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, fue detenido por presuntos nexos con el narcotráfico. Su detención fue en Estados Unidos, pero más tarde enviado a México.

Ahora, un campeón mundial de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), enfrenta nuevas acusaciones de violencia justo cuando se prepara para el combate más mediático de su carrera, frente al influencer Jake Paul. Una demanda civil presentada en el condado de Miami-Dade, Florida, lo señala por agresión a su expareja. ¿De quién se habla?

¿Qué campeón mundial de boxeo fue demandado recientemente por su expareja a días de su pelea?

Gervonta Davis es uno de los boxeadores más mediáticos de los últimos años, su manera única de pelear lo llevaron a ser catalogado como campeón mundial del peso superligero.

Fue el día de ayer jueves 30 de octubre, que surgió la noticia de una demanda en su contra, por parte de su expareja, Courtney Rossel, a solo unos días de su esperada pelea con el influencer Jake Paul.

El asunto recuerda al escenario de hace unos días, cuando Jake Paul enfrentó a otro boxeador profesional: Julio César Jr., hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez.

Al momento no se ha hablado de una posible cancelación o postergación del evento que se llevaría a cabo el próximo 14 de noviembre y que sería transmitido por Netflix.

¿De qué acusan al boxeador Gervonta Davis?

De acuerdo a información la prensa local, es el más reciente incidente ocurrió en la madrugada del lunes, cuando Gervonta Davis habría irrumpido en el club nocturno Tootsies, donde su exnovia Rossel trabajaba como camarera VIP. Según la denuncia, el púgil la arrastró por una escalera y la salida trasera, para luego golpearla en el estacionamiento, atacándola en la nuca, estrangul**dola y empujándola con fuerza .

Rossel, quien mantuvo una relación de cinco meses con el boxeador, relata en su testimonio (también retomado de larazón.es) que no fue un episodio aislado. En la demanda, describe al menos cuatro agresiones previas y dos amenazas de muert*. Uno de los episodios más graves habría ocurrido el 2 de septiembre, cuando Davis la amenazó por no responder sus llamadas; otro, el 23 de septiembre, después de acusarla de infidelidad y atacarla en un restaurante de Miami, todo esto retomado de larazón.es.

La mujer asegura sufrir trastorno de estrés postraumático (TEPT) como consecuencia del daño físico y emocional . Sus abogados han solicitado una indemnización por daños compensatorios y punitivos, además de un juicio con jurado.

La promotora Most Valuable Promotions, responsable del combate entre Davis y Paul, aún no ha hecho declaraciones.

¿El boxeador Gervonta Davis tiene antecedentes de violencia?

Gervonta Davis, de 30 años, ha sido considerado durante años uno de los talentos más explosivos del boxeo profesional, invicto en 31 peleas. Sin embargo, su carrera ha estado marcada por repetidos escándalos fuera del cuadrilátero.

Aquí algunas de sus polémicas:



En 2020, fue grabado mientras agarraba del cuello a la madre de su hijo durante un evento de baloncesto en Miami.

En 2022, enfrentó cargos por agresión, y en

2023, fue detenido por violar los términos de su arresto domiciliario.

Más recientemente, en julio de 2025, fue arrestado por un altercado ocurrido el Día del Padre, aunque el caso fue desestimado en agosto.

Estos antecedentes refuerzan la percepción de que el campeón mantiene una conducta violenta y reiterada hacia sus parejas, un patrón que la defensa de Rossel podría utilizar en el proceso civil.

