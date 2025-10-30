Muere influencer, de apenas 29 años, tras compartir en vivo su dura batalla contra un cáncer raro y agresivo

Luego de darse a conocer la muerte de la famosa influencer y modelo mexicana Marlene Guerrero, otra figura muy querida en redes sociales, que conmovió a miles con su historia de vida, acaba de perder la batalla más dura que enfrentó. Su muerte ha dejado un vacío enorme entre sus seguidores, quienes la vieron compartir su proceso más íntimo. La noticia fue confirmada por su pareja, en un mensaje que rompió corazones.

Muere tiktoker en trágico accidente

¿Quién fue la influencer que murió y conmovió a millones en TikTok con su lucha contra el cáncer?

Kae Bradshaw fue diagnosticada con colangiocarcinoma, un tipo de cáncer que se origina en los conductos biliares, encargados de transportar la bilis desde el hígado hasta el intestino delgado. Esta enfermedad es considerada rara, especialmente en personas jóvenes, y suele detectarse en etapas avanzadas debido a que sus síntomas se confunden fácilmente con otras afecciones hepáticas.

En el caso de Kae, el diagnóstico llegó cuando el cáncer ya estaba en etapa 4, lo que complicó las posibilidades de tratamiento. En sus videos, la influencer compartía cómo era vivir con esta enfermedad: desde los efectos secundarios de la quimioterapia hasta los momentos de desesperanza y dolor físico.

A principios de octubre, Kae reveló que su cuerpo ya no estaba en condiciones de soportar más quimioterapia. En una de sus últimas publicaciones, grabada desde la cama del hospital, confesó que había firmado una orden de “no resucitar” en caso de una emergencia médica. “Todavía tengo esperanza, pero también tengo que prepararme para despedirme”.

Esta publicación se viralizó rápidamente, generando una ola de mensajes de apoyo y admiración.

¿Cómo se dio a conocer la muerte de Kae Bradshaw y qué dijo su esposo Austin?

Austin Bradshaw, esposo de Kae, fue quien dio a conocer la noticia de su muerte a través de un video profundamente emotivo. En él, relató que su esposa murió a la 1:27 a.m., sin dolor y rodeada de amor. “Sostenía su mano. No sentía dolor. Se fue en paz”, dijo con la voz entrecortada.

También aprovechó para agradecer a los seguidores que los acompañaron durante los momentos más difíciles. “Ustedes fueron parte de nuestra familia. Cada mensaje, cada donación, cada palabra de aliento, significó el mundo para nosotros”, expresó.

Austin destacó que, aunque el final fue devastador, Kae nunca perdió su esencia: “Ella era luz, incluso en la oscuridad. Nunca dejó de luchar, nunca dejó de amar”.

¿Quién fue Kae Bradshaw y por qué su historia se volvió viral?

Kaelin Bradshaw, conocida en redes como Kae Bradshaw, comenzó a crear contenido en TikTok en marzo de 2025, luego de que su cuenta anterior fuera hackeada. Desde entonces, usó la plataforma como un diario público donde compartía su experiencia con el cáncer. Su autenticidad, su sentido del humor incluso en los peores días, y su capacidad para hablar de temas difíciles con una sonrisa, la convirtieron en una figura entrañable para miles de personas.

Su esposo, Austin, la describió como su “pilar” y su “propósito”. En un video publicado tras su fallecimiento, agradeció a todos los que los acompañaron durante el proceso: “TikTok fue para ella un espacio seguro donde podía volcar sus emociones e inspirar a quienes la rodeaban”.

Además de sus videos, Kae también impulsó una campaña en GoFundMe titulada “Ayuda a Kae y su familia a superar esta dura batalla”., donde explicó que su esposo trabajaba en dos empleos y había tenido que vender su barco y su camioneta para cubrir los gastos médicos. La comunidad respondió con solidaridad, pero la enfermedad avanzó más rápido de lo esperado.