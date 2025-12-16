Exganadora de ‘Survivor México’ sufrió problemas de salud por culpa del reality: “Un tipo de cáncer”

Esmeralda Zamoral, exganadora de Survivor México 2024 y finalista de Survivor México: Héroes y villanos 2025, reveló las secuelas que le dejó haberse expuesto al sol en 2 temporadas consecutivas dentro del reality. Una de ellas fue un lunar cancerígeno en la oreja derecha.

“Hace unas semanas viví momentos de mucho estrés. La dermatóloga me detectó un lunar en la parte de atrás de mi oreja derecha. Una zona donde jamás me iba a percatar de esto. Me dijo: ‘Se me hace extraño, porque el lunar es negro. Tu piel es muy blanca y con pecas cafés. O sea, no hay nada negro en ti”, expresó la exganadora de Survivor México.

Esmeralda Zamoral

¿Qué le pasó a Esmeralda Zamoral, exganadora de ‘Survivor México’?

“Entonces me recomendó quitarme el lunar para descartar cualquier situación. Le hicieron una biopsia y resultó ser un lunar maligno. De acuerdo con la doctora, me dio un tipo de cáncer muy leve. Retiraron el área afectada y quitaron por completo el cáncer. El lunar medía 1 centímetro. No recuerdo con exactitud”. Esmeralda Zamoral

Comentó que visualmente el lunar no era como comúnmente los conocemos: “¡Era una manchita! Es decir, no se veía un lunar redondo. Más bien como si alguien hubiera intentado hacerme un tatuaje y de pronto la tinta se corrió. Lo preocupante fue la intensidad del color”.

Zamoral dice que no volvería a un reality: “Ahora debo tener más cuidados, usar bloqueador cada 3 horas, gorras, blusas de manga larga y no exponerme al sol. Además, la doctora me dijo que me vaya olvidando de hacer realities, por el hecho de que se está bajo muchísimo sol. Tengo familiares con esa enfermedad. Se me cayó el mundo”.

Dijo que no sabe si la experiencia se lo haya generado, pero no lo descartó. “No estoy segura de que me haya salido a raíz de haber estado en Survivor; sin embargo, existe mucha probabilidad de que sí sea el causante, ya que me expuse al sol 3 meses en 2024, y 4 meses y medio este año. Es muy probable”.

Esmeralda aclaró si fue necesario someterse a quimioterapias.:“No tuve la necesidad, ya que era un cáncer tranquilo. Eso no quita que debo estar en observación cada 6 meses el primer año. Después lo estaré cada año por 10 años. Soy sobreviviente del cáncer y me enfocaré en mi piel”.

Está en espera de lo que arrojen los resultados de la segunda muestra que le extirparon. “El siguiente proceso fue retirarme la parte de alrededor de donde estuvo el lunar. Aún no me entregan esos resultados, pero confío en que todo saldrá bien”.

Esmeralda Zamoral

¿Qué secuelas sufrió Esmeralda Zamoral tras ’Survivor México’?

El lunar no fue su única secuela. También reveló: “A veces no entiendo la química del cerebro. Cuando entras al reality, todo el tiempo estás al límite por la supervivencia. El cerebro genera dopamina y, al conseguir la recompensa, crea serotonina. Aquí afuera pasa lo contrario: No hay motivación. Estoy en constante descanso, entré en depresión y me dio ansiedad social”, indicó Esmeralda Zamoral.

Finalmente, habló de la relación que mantiene con su novia, Lourdes Chávez: “Tenemos una relación no monógama. Es la primera vez que intento algo así. Al inicio, me puse renuente, porque siempre me ha gustado la exclusividad. Sin embargo, entendí que es un mundo nuevo. Quiero descubrirme. Nuestra única regla es comunicarnos las cosas. No hemos llegado a ser una pareja swinger. Solo somos una relación abierta. Mi novia es poliamorosa y bisexual. Yo soy bisexual. No tenemos problema en hablar del tema. No nos importan las críticas. Mi gente sabe quién soy y no me gusta ocultarme“, concluyó.

Cáncer de piel que padece Esmeralda Zamoral

¿Qué es el cáncer de piel y cómo se trata?

El especialista en dermatología, cirugía dermatológica y dermatooncología, Rodrigo Gutiérrez, nos habló de este tipo de cáncer.

“El cáncer de piel más frecuente es el carcinoma basocelular. En el 85% de los pacientes que llegan a tener cáncer en la piel, este se relaciona con la exposición al sol, pero no es el sol de 1 año o 2, sino al que se ha estado expuesto durante toda la vida. El basocelular, por lo regular, sale primero en la nariz, luego en las mejillas y en los párpados. Sin embargo, puede presentarse en cualquier área fotoexpuesta, como en los pabellones auriculares” Doctor Rodrigo Gutiérrez

“Por eso es necesario realizar una biopsia para determinar si es cáncer y saber la variedad. Por ejemplo, si es localizado, solo se hace una pequeña cirugía y se retira con un margen de seguridad. Es decir, quitamos parte de la piel sana, para tener menos posibilidades de que vuelva a salir”, explicó.

“En el caso de Esmeralda, existe un 50% de probabilidades de que le salga otra lesión maligna en otra zona fotoexpuesta, aunque ya no se exponga al sol. Hay que estarla checando. También es importante saber la genética y la herencia física”, relató.

“Hay que evitar el sol, no solo basta con ponerse protector solar. Les recomiendo usar sombrero, sombrilla, así como protección física y química. Yo le sugiero al programa (Survivor México) que cambien las reglas, porque están lastimando a sus participantes con respecto a su piel”, relató.

“Es importante saber el ABCDEF de las lesiones pigmentadas. Si llegan a ver que el lunar es asimétrico y no lo pueden dividir con una línea recta por la mitad, o bien está desparramado, hay cambios de coloración, mide más de 6 milímetros o hay una evolución o factores familiares, esas son señales de focos rojos”, concluyó.

