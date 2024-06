Esmeralda Zamora, ganadora de Survivor México, sin temor a nada asegura: “¡Soy una mujer bisexual!”

Platicamos con la ganadora de la quinta temporada de Survivor México, Esmeralda Zamora (30 años), quien fue señalada de ser una mujer trans por la fuerza que mostró durante el show. Aclaró que no lo es y que con dichos comentarios se sintió minimizada y discriminada.

Además, explicó que no tuvo ninguna relación amorosa con su compañera del reality, Gaby Fernández. “Me gustaron los comentarios que me hicieron con respecto a mi amistad con Gaby, y más porque estamos en el mes del Pride. Pero quiero aclarar que solo somos amigas. Ella tiene novio. ¡No me gusta y nunca fuimos nada!”

Esmeralda Zamora niega romance con Ximena Duggan

“Ximena Duggan es mi mayor inspiración. Tampoco tengo idea de por qué la gente piensa que tengo algo con ella. Me encantaría conocerla más y también a Mati Álvarez. Las admiro a las dos”.

Fue señalada de ser una mujer trans por la fuerza que mostró durante el show

“Soy una mujer bisexual y apoyo al amor. El público pensó que yo era trans por la fuerza que tengo. No lo soy. Me dio mucha risa y me divertí con los comentarios que hicieron”.

“También me sentí discriminada. No entiendo por qué tendría que haber sido primero hombre y luego mujer para tener esta fortaleza. Ojo, no me sentí ofendida en lo absoluto. Admiro muchísimo a las personas trans y les apoyo. Sin embargo, no me gusta que minimicen el esfuerzo que realicé”.

“Estoy muy contenta de haber obtenido este gran premio. Todo se acomodó para que yo ganara Survivor México.

Esmeralda Zamora disfrutó su triunfo pero no las palabras de ‘el Rasta’ y opinó sobre su papel en el reality

Desde hace cuatro años soñé con este momento y disfruté mucho esta experiencia. Aunque me sentí muy incómoda con el discurso de ‘el Rasta’ (Gabriel Pontones), cuando trató de decir que me regalaron el premio solo por ser mujer”.

Sobre ‘el Rasta’ nos contó: “Es muy complicado convivir con él. Tiene un carácter muy pesado. Es una persona a la que le gusta dar órdenes a los demás. Nunca ponía el ejemplo. No nos apoyaba y eso no era justo. Todos estábamos en las mismas condiciones”.

“Halcones y Jaguares tuvieron varias riñas con él. Qué casualidad que 11 personas no congeniaron con una. ¿Por qué teníamos que adaptarnos a él? Yo nunca tuve la confianza de acercarme a platicarle mis cosas por el hecho de que no me vibró”.

"Él justificaba sus acciones, ideología y la forma en que comunicaba las cosas con su edad. Una cosa es la edad y otra la empatía y el respeto”. “En Survivor no se trataba de que la mayoría se adaptara a la minoría, sino de ver qué era lo correcto para convivir. Dudo mucho que él y yo podamos ser amigos por las diferentes ideologías”.

Esmeralda Zamora sintió rechazo por su victoria: “Piensan que, si eres bonita o guera, eres tonta y no es asi”.

Al llevarse el triunfo sintió el rechazo del público y obtuvo críticas muy fuertes. Al respecto nos dijo: “La sociedad no acepta que hay mujeres que somos fuertes y que podemos darle batalla a un hombre. Tampoco aceptan que una mujer guapa tenga esa fortaleza. Piensan que, si eres bonita o guera, eres tonta y no es asi”.

“Las únicas veces que en Survivorse hicieron diferencias entre hombres y mujeres fue por el peso. Es obvio que lo hicieron por biología. Pero las pruebas fueron creadas por igual. No es justo que a nosotras nos limiten”.

“Soy una mujer y me enfrento a lo que sea. Entre más difícil me pongan la prueba, mejor para mí”.

Por último, nos platicó que tiene problemas en el corazón. “Me atrevería a entrar a Exatlón, pero ahorita necesito descansar. Además, ese reality tiene circuitos más rápidos y de fuerza. No puedo combinar cardio y fuerza porque tengo un problema en el corazón. No llega a soplo y tampoco a una arritmia. Es algo muy raro. Por ejemplo, cuando hago sentadillas o estoy corriendo y hay una subida, me cuesta mucho trabajo. El desnivel, la respiración y la fuerza, no las sé aplicar. Siento que me mareo”.

