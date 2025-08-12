Exparticipante de ‘Survivor México’ al borde de la quiebra tras quedarse sin trabajo en el medio artístico

Andrea Martí (37 años), Survivor México: Héroes y villanos, aclaró la difícil situación que vivió luego de alejarse del medio artístico.

Andrea Martí revista / Cortesía de TV Azteca, @Survivormx, internet y redes sociales IG: andreamartii

¿Por qué Andrea Martí se alejó de la actuación antes de Survivor México 2025?

“A las personas que preguntaron: ‘¿Quién es ella?’, los invito a guglear mi nombre (ríe). Actualmente es muy fácil meterse a internet e investigar. Quiero pensar que se referían al universo Survivor. La mayoría del reality era gente conocida de otras temporadas”.

“Pero bueno, no importa. Me gustaría decirles que me tomé una pausa (en la actuación) un poco involuntaria. Siento que mi carrera comenzó con mucho trabajo, proyecto tras proyecto. Después bajó muchísimo. Había veces en que no tenía nada. En los últimos años no estuve presente”.

“La vida me alejó del medio sin querer. Además, me di cuenta de algo: La industria de las telenovelas empezó a cambiar y de repente todo se transformó. Se acabaron las exclusividades. Llegó el momento en el que si no tenías mánager, no trabajabas. Por esa razón me quedé atrás. Me costó demasiado trabajo esa transición. No le agarré el ritmo y no supe aprovechar esa oportunidad”.

“Al tener esa exclusividad de alguna manera sentí que tenía chamba asegurada. Entré en una zona de confort. Cuando no me renovaron, no sabía hacia dónde moverme. No entendía qué puerta debía tocar, ni a quién dirigirme. Esto pasó hace 8 años”.

Lee: ‘Survivor México: Héroes y villanos’ 2025 da un giro a la historia: La isla Calavera enfrenta desconocidos

Andrea Martí, telenovela Mujer Comprada / Redes sociales y TV Azteca

¿La actriz Andrea Martí estuvo en crisis económica?

La actriz reveló que estuvo afectada económicamente: “He sentido que la gente me ha olvidado. Aunque también hay que reconocer que ya no tengo la misma cara ni la edad. Obviamente ya cambié. Fue frustrante hacer castings y no quedarme en ninguno. Creí que el problema era solo mío, pero me di cuenta de que había más compañeros en la misma situación”.

“Me sentí en la quiebra y acorralada (económicamente). Sin embargo, me sorprende la capacidad de administración que tengo. Debí haber estudiado esa carrera (ríe). Me llegué a preguntar: ‘¿Se acabó mi vida profesional?’. Dije: ‘Estoy cansada de tocar puertas’. Sobre todo, porque ya había vivido la parte buena de la carrera y ahora me tocó vivir el otro lado de la moneda”.

Tal vez te interese: ¿Romance en Survivor? Hubo besos entre participantes y un crush que podría causar los celos de exintegrante

Andrea Martí y Víctor González revista / TV Azteca, internet y redes sociales

¿Qué dijo la actriz Andrea Martí sobre su experiencia en Survivor México?

La exparticipante de Survivor México compartió cómo fue participar en el programa: “Esta experiencia fue una locura. No sé cómo explicar la crudeza y la rudeza que se vive allá. No solo por las pruebas físicas, sino por todo en general. El público únicamente ve 2 horas diarias. Es complicado conseguir comida, bañarte y oler bien”.

“Cuando llevas mucho tiempo oliendo mal y rodeado de tanta gente que huele muy mal, no lo percibes. Poco a poco te acostumbras a los olores. A menos que un día alguien huela peor que los demás. Ahí sí notas la diferencia (ríe)”, concluyó.

Lee: Le fueron infiel a integrante de Survivor México durante el reality; exponen pruebas ¡Llegaron a los golpes!

Andre Martí, experiencia en Survivor / TV Azteca, internet y redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de la actriz Andrea Martí?

En 2008 debutó en la telenovela Pobre rico... pobre .

. Después actuó en melodramas como: Prófugas del destino (2010), Las Bravo (2014) y La doña (2016).

(2010), (2014) y (2016). Formó parte de las series: Lotería del crimen (2024) y Un día para vivir (2024).

(2024) y (2024). Recientemente participó en el reality Survivor México: Héroes y villanos (2025).

(2025). Cuenta con 517 mil seguidores en Instagram y 410 mil en Facebook.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Lee: Exparticipante de ‘Survivor México’ impacta al revelar que vende sus calzones usados en mil dólares